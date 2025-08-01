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«Терор не знає кордонів»: український посол звернувся до німецьких партнерів після удару по Києву
Після російських атак на Київ в ніч на 31 липня посол України у ФРН Олексій Макеєв закликав до німецьких інвестицій в українську оборонну промисловість.
«Зображення зруйнованих будівель та поранених цивільних осіб доходять до нас майже щодня, але сьогоднішній напад ще раз дає зрозуміти: терор москви не знає кордонів, — заявив Макеєв. — Пошук та постачання додаткових систем Patriot для України мають вирішальне значення для захисту цивільного населення від російських ракет. Але ми можемо і повинні йти далі».
Тому, додав він, наступним логічним кроком є — як уже було домовлено між Німеччиною та Україною у травні — інвестувати безпосередньо в українську оборонну промисловість.
«Це означає виробництво розвідувальних безпілотників, бойових безпілотників дальньої дії, систем перехоплення безпілотників та безпілотників FPV українськими компаніями, доповнене спільними німецько-українськими підприємствами», — пояснив посол.
Нагадаємо, Олексій Макеєв дуже високо оцінив підтримку Німеччиною України.
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