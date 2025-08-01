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«Ідеальна пара»: племінниця принцеси Діани оголосила про заручини
Багато британців спостерігають за стосунками між членами королівської родини, переймаючись тим, чи вдасться королеві Чарльзу помиритися з молодшим сином, а принцу Вільяму — стати справжнім королем.
Тобто, для багатьох жителів Сполученого Королівства життя іменитих осіб, схоже, замінює серіали чи новини. При цьому не всі усвідомлюють, що крім «головних героїв» цих серіалів є ті, про кого публіка знає набагато менше.
Саме до таких членів королівської родини можна віднести 33-річну Елізу Спенсер, племінницю принцеси Діани. Леді Еліза — донька брата принцеси Діани, графа Чарльза Спенсера, від шлюбу з моделлю Вікторією Локвуд.
Все дитинство племінниця Діани та її сестра-близнючка Амелі провели в Південній Африці, де ховалися від папараці, які переслідували сім'ю через те, що їхня мати страждала від алкогольної та наркотичної залежностей.
І от саме леді Еліза повідомила днями у соціальній мережі про те, що виходить заміж за свого коханого, підприємця Ченнінга Міллерда.
Пропозицію Ченнінг зробив під час романтичної вечері на грецькому острові Санторіні. Еліза поділилася серією знімків, на одному з яких знято обручку з великим діамантом, на іншому — сам момент, коли Міллерд став на одне коліно і зробив їй пропозицію руки і серця.
«На віки вічні», — підписала вона публікацію.
Її сестра-близнючка, леді Амелія, однією з перших поспішила привітати пару. «Найкращі новини на світі. Я неймовірно рада за вас обох! Люблю вас обох усім серцем! Ідеальна пара та заручини мрії», — написала вона в коментарях.
Еліза та Ченнінг разом уже майже дев'ять років. Вони познайомилися у 2016 році на вечірці у Південній Африці, де Еліза тоді навчалася. Їх звів спільний друг Грег Маллетт, який згодом одружився з леді Амелії. Міллерд працює менеджером з маркетингу у міжнародній компанії DataLedger.
Нагадаємо, що серед членів королівської родини найбільш схожою на принцесу Діану вважають її онуку, принцесу Шарлотту.425
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