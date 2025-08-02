Ракам варто відпочити від соцмереж та зовнішнього шуму, а Тельцям припинити все контролювати: гороскоп на суботу, 2 серпня

Серпень для багатьох знаків зодіаку стане справжнім випробуванням на витримку та вірність своїм ідеям, упевнена відома астрологка Людмила Булгакова.

ВІДЕО ДНЯ

Субота, 2 серпня, обіцяє бути яскравим, насиченим та трохи несподіваним днем. Головне — не боятися змінювати плани та слухати внутрішній голос, вважають астрологи.

Овен

Для Овнів чудовий час для спілкування з друзями чи короткої поїздки. Не відмовляйтеся від запрошень. Несподівана новина може спонукати вас до переоцінки деяких життєвих планів. Важливо не поспішати з висновками, а діяти свідомо.

Телець

Тельцям не варто все контролювати. Чим більше свободи ви дасте собі та оточенню, тим гармонійніше пройде день. Будьте уважні до витрат. Енергія дня сприяє творчості. Не бійтеся виявити турботу та ніжність.

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Близнюки

Близнюкам варто зосередитися на собі та власних потребах. Не розпорошуйтесь на чужі проблеми, особливо якщо вас про це не просять. Будьте чесні, але м'які — компроміс цілком реальний.

Рак

Ракам варто відпочити від соцмереж та зовнішнього шуму. Підсвідомість буде особливо активною — можливі яскраві сни чи інтуїтивні прозріння. Якщо ви давно хотіли пробачити когось — зараз саме час. Не витрачайте сили на те, що не приносить радості.

Лев

Леви будуть у центрі подій, навіть якщо не планували цього. Можливі спонтанні знайомства, які відкриють цікаві перспективи. Фінансово день може бути вдалим. Головне — не витрачати все відразу.

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Діва

Діви можуть відчути внутрішню напруженість. День підходить для наведення ладу. Можливі цікаві ідеї щодо роботи чи особистих проектів.

Терези

Терезам важливо захистити себе від токсичних людей. Можливий сюрприз від коханої людини чи романтичне зізнання. Не ігноруйте дрібні знаки — інтуїція підкаже правильне рішення. Якщо вас тягне на зміни, робіть крок, навіть якщо він здається маленьким.

Скорпіон

Скорпіони можуть змінити життєвий шлях. Ви можете несподівано побачити, що давно назрівало, але було несвідомо. День ідеально підходить для ухвалення рішень, особливо якщо вони давно відкладалися. Не бійтеся завершити те, що втратило сенс.

Стрілець

День може початися з легкого непорозуміння, але швидко вирішиться. Можливі добрі новини, пов'язані з поїздками. Енергія дня надихає на пригоди.

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Козоріг

Козороги можуть відчути, що в них з'явився простір для дихання. Можливі корисні ідеї щодо фінансів чи житла. Субота також гарна для зміцнення стосунків. Не ігноруйте свій фізичний стан — організм підкаже, що йому потрібне.

Водолій

Для Водоліїв день буде насичена контактами та розмовами. Це день звільнення від непотрібного, відпустіть те, що не працює та не приносить радості. Можлива раптова ідея, яка надихне на кардинальні зміни.

Риби

Рибам варто звернути увагу на свій емоційний стан. Можливі коливання настрою, але вони швидко пройдуть, якщо ви не боротиметеся із собою. День може принести романтику або теплий спогад, який зненацька зворушить душу. Краще уникати спонтанних покупок та зберігати доброту до себе.

А про те, кому серпень принесе багатство та успіх, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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