Дрони ворога вдарили по Дніпропетровщині та Харкову, є поранені (фото)

Ввечері 1 серпня після атаки на Суми росіяни вдарили по Київському району Харкова БпЛА «Молнія», повідомив мер міста Ігор Терехов.

Внаслідок удару постраждали 11 людей, серед яких двоє дітей та п'ятимісячне немовля.

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За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, пʼятеро постраждалих шпиталізували, решта — отримали допомогу медиків на місці.

Пошкоджено скління багатоквартирного житлового будинку.

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Вночі в результаті ворожих обстрілів значна частина Ізюмського району та місто Ізюм залишились без електроенергії, повідомили у МВА.

Неспокійно було й на Дніпропетровщині. Вночі безпілотником ворог поцілив по Васильківській громаді, що на Синельниківщині. Постраждав 30-річний чоловік.

«Горів дах приватного будинку, вогонь вгамували. Знищена господарська споруда, понівечена адмінбудівля, 4 приватні оселі, авто», — зазначив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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У Межівській громаді внаслідок удару FPV-дронами поранені 2 людини. Побиті 2 приватні будинки, машина.

По Нікополю та району росіяни били дронами БпЛА та артилерією. Пошкоджені 2 багатоквартирні та приватний будинок, господарські споруди, авто, лінія електропередач.

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У Херсонській області через російську агресію 1 людина загинула, ще 9 — дістали поранення. За інформацією Херсонської ОВА, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

Орієнтовно о 06:30 2 серпня росіяни обстріляли з артилерії Корабельний район Херсона, повідомили в ОВА.



Через ворожу атаку 41-річний чоловік дістав вибухову травму, множинні поранення тулуба та кінцівок. Постраждалий перебуває у лікарні.



Упродовж доби окупанти завдали 579 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.

Надійшло 60 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків та господарчих споруд, повідомив керівник області Іван Федоров.

За даними командування Повітряних сил, противник атакував Україну 53 засобами повітряного нападу: 45 ударними БпЛА типу Shahed, безпілотниками-імітаторами різних типів, а також 8 швидкісними (реактивними) БпЛА.

Протиповітряною обороною збито/подавлено 45 повітряних цілей: 8 реактивних безпілотників та 37 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів -імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 8 БпЛА у 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Нагадаємо, в ніч на 1 серпня росіяни атакували Білоцерківський та Запорізький райони. Є жертва та поранені.

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