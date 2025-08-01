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Події

Окупанти вдарили по вокзалу у Сумах: пошкоджено поїзд

19:22 1 серпня 2025
У вагонах потягу пошкоджені вікна, фото Сумська ОВА

Майже щодня прикордонна з росією Сумська область піддається атакам з боку окупантів. Ввечері 1 серпня ворог атакував Суми. Удар прийшовся по залізничному вокзалу.

Внаслідок атаки пошкоджений потяг № 45 Харків — Ужгород. У вагонах пошкоджені вікна. Серед пасажирів травмованих немає, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

За його словами, російські військові вдарили по вокзалу двома безпілотниками.

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«Пасажири поїзда не постраждали, залізничники оперативно перевели їх до інших вагонів. Потяг продовжує рух за графіком», — написав він.

В Сумах сьогодні також виникли перебої зі світлом із-за атак ворога на об'єкти енергетичної інфраструктури регіону.

Вранці 1 серпня російські війська обстріляли з артилерії село Есманської громади, що розташоване в безпосередній близькості до кордону з росією. Внаслідок обстрілу поранена 66-річна жінка. Вона отримала осколкові поранення, госпіталізована, додали в ОВА.

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Як повідомляли «ФАКТИ», в ніч на 1 серпня росіяни атакували Білоцерківський та Запорізький райони. Є жертва та поранені.

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