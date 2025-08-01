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Окупанти вдарили по вокзалу у Сумах: пошкоджено поїзд
Майже щодня прикордонна з росією Сумська область піддається атакам з боку окупантів. Ввечері 1 серпня ворог атакував Суми. Удар прийшовся по залізничному вокзалу.
Внаслідок атаки пошкоджений потяг № 45 Харків — Ужгород. У вагонах пошкоджені вікна. Серед пасажирів травмованих немає, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
За його словами, російські військові вдарили по вокзалу двома безпілотниками.
«Пасажири поїзда не постраждали, залізничники оперативно перевели їх до інших вагонів. Потяг продовжує рух за графіком», — написав він.
В Сумах сьогодні також виникли перебої зі світлом із-за атак ворога на об'єкти енергетичної інфраструктури регіону.
Вранці 1 серпня російські війська обстріляли з артилерії село Есманської громади, що розташоване в безпосередній близькості до кордону з росією. Внаслідок обстрілу поранена 66-річна жінка. Вона отримала осколкові поранення, госпіталізована, додали в ОВА.
Як повідомляли «ФАКТИ», в ніч на 1 серпня росіяни атакували Білоцерківський та Запорізький райони. Є жертва та поранені.40
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