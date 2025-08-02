Я боровся: Джастін Тімберлейк зробив зворушливе зізнання щодо свого здоров’я

44-річний американський співак і автор пісень Джастін Тімберлейк, який переживає кризу у шлюбі з актрисою Джесікою Біл, поділився з шанувальниками інформацією про стан свого здоров'я. Як пише видання The News, у довгому дописі в Instagram він розповів, що, хоча він дуже приватна людина, все ж таки вирішив поділитися тим, що з ним відбувається.

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«Я боровся з деякими проблемами зі здоров'ям, і мені поставили діагноз хвороба Лайма — я кажу це не для того, щоб ви через мене переймалися, — написав Джастін. — Коли мені вперше поставили діагноз, я був, безумовно, шокований. Але принаймні я зрозумів, чому я був на сцені з величезним нервовим болем або просто відчував шалену втому чи нудоту».

Хвороба поставила зірку у дуже скрутне становище, коли йому довелося навіть скасовувати концерти. Артист змушений був вирішувати, чи «припинити гастролювати, чи продовжувати і розбиратися».

«Я вирішив, що радість, яку мені приносять виступи, набагато переважає швидкоплинний стрес, який відчувало моє тіло. Я щасливий, що продовжив», — зізнався співак.

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Окрім Тімберлейка, є багато інших знаменитостей, які страждають на хворобу Лайма. Серед них Джастін Бібер, Авріл Лавін, Емі Шуммер, Белла Хадід, Бен Стіллер та багато інших.

Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес пережила конфуз з одягом під час концерту у Варшаві.

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