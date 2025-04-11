12-річний шлюб Джастіна Тімберлейка та Джесіки Біл, можливо, наближається до розриву. Згідно з останніми повідомленнями, наразі пара переживає випробувальний розрив, і обидві зірки живуть все більш окремим життям. Джерела, близькі до пари, припускають, що Тімберлейк бореться з емоційним тягарем їхніх стосунків, тоді як Біл процвітає у своїй кар’єрі. Проблеми пари, схоже, загострилися через останні труднощі Тімберлейка під час його туру «Forget Tomorrow». Попри свою популярність, співак отримав різкі відгуки, а продаж квитків на його шоу розчаровує.

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43-річна Біл зараз перебуває в Європі на зйомках свого нового фільму «Сірникова коробка» разом з Джоном Сіною та Данай Гурірою. Водночас Тімберлейк завершує південноамериканську частину свого туру, пише видання The Marca.

«Сердечний біль Джастіна відчутний, коли він бореться з нищівним тягарем їхньої розлуки, — повідомило джерело. — Поки він сумує через слабку продаж квитків і суворі відгуки критиків під час туру, Джессіка живе своїм найкращим життям в оточенні колег та насолоджується новим акторським проєктом. Схоже, що це лише розширило прірву між ними, залишивши Джастіна почуватися більш ізольованим, ніж будь-коли. Інсайдери шепочуть, що їм давно пора серйозно поговорити про своє майбутнє, оскільки те, що вони живуть окремо, може бути занадто важким».

Негаразди подружжя далеко не нові. У 2019 році їхні стосунки зіткнулися зі значним ударом, коли Тімберлейка сфотографували з колегою по фільму Алішою Вейнрайт. Хоча він публічно вибачився, цей інцидент став ключовим моментом у їхньому шлюбі.

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Нещодавно Джессіка Біл зробила шокуюче зізнання про шлюб з Джастіном Тімберлейком.

Фото: getty images

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