«Рада, що на мені була спідня білизна»: Дженніфер Лопес пережила конфуз під час концерту

Дженніфер Лопес, яка продовжує тріумфальний тур містами Європи, сяяла під час свого виступу у Варшаві. Для шоу вона вдягла металевий бюстгальтер з відповідною спідницею з бахромою. Коли вона йшла по сцені, її блискуча спідниця раптом впала на сцену — і глядачі побачили спідню білизну зірки.

«Дякую, Варшаво! — крикнула Лопес до публіки в момент, коли застібка її спідниці несподівано порвалася. — О! Я тут у спідній білизні».

Одна з танцівниць підбігла до неї та спробувала прикрити, але співачка «кинула порваний одяг у натовп», пише видання Fox News.

Дженніфер анітрохи не збентежила пікантна ситуація з одягом

«Я рада, що вони закріпили цей костюм, і я рада, що на мені була спідня білизна, — сказала вона. — Я зазвичай не ношу спідню білизну».

Джей Ло після Варшави виступить в Абу-Дабі, Об'єднані Арабські Емірати. Незрозуміло, чи вживаються якісь додаткові заходи, щоб запобігти черговому інциденту на сцені.

Гастролі, які розпочалися на початку цього місяця, є її першим масштабним туром за шість років. Лопес мала вирушити у тур This is Me Live ще влітку 2024 року, але скасувала концерти, щоб провести час із родиною.

Представники тоді пояснили, що Джей Ло «візьме відпустку, щоб побути зі своїми дітьми, родиною та близькими друзями». Потім стало відомо, що вони з Беном Аффлеком розлучаються.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес шокувала шанувальників «непристойним» виступом на концерті на острові Тенеріфе.

