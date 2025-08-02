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«Будь, с#ка, Українцем»: Юрко Юрченко посварився із Віктором Павликом через Яна Табачника
Лідер гурту Yurcash та ветеран Юрко-Юркеш Юрченко, який воював у бригаді «Карпатська Січ», різко висловився на адресу народного артиста України Віктора Павлика та видалив його із друзів в соцмережі Facebook.
Про «розфренд» музикант написав на своїй сторінці у соцмережах та пояснив, чому він так вчинив з людиною, з якою «пройшов буремні 90-ті й не тільки»: «Сьогодні видалив з друзів Віктора Павліка. Так, того самого народного артиста! Людину, яку я знаю з 1993 року. 32 роки! Прекрасного співака з неймовірною історією і репертуаром, на якому виросло вже не одне покоління!»
Музикант згадав про багато цікавих речей, які відбувалися за ці роки, та про те, що Віктор Павлик завжди йому дуже допомогав в нелегкі для Юрченка часи. Тоді, коли його родині бракувало продуктів та грошей.
Незважаючи на це Юрченко викреслив Віктора Павлика із фейсбучних друзів через те, що народний артист «лайкав пости з пам’ятю про галімого Яна Табачніка». Втім, схоже, що це стало лише «останньою краплеюҐ».
Нагадаємо, що Табачник — аккордеоніст та політик, був народним депутатом України п'ятого, шостого та сьомого скликань, членом Партії регіонів. Він помер два роки тому в Ізраїлі.
Юрко Юрченко назвав аккордеоніста «псом, що разом зі своїми опрічніками-регіоналами і накликав на нас цю війну» та додав: «Бо хвате бути слизьким равликом-павликом! Бо скільки вже років бути ані нам — ані вам! Бо по сумарним зальотам — харе! Бо бути народним артистом України і водночас політичним бісексуалом в такі часи неможливо і неприйнятно! Кожен з нас має визначитись! Час був — він сплив! Будь, с***ка Українцем! Або — не будь! Бо така недопозиція і привела до нас війну!»
Нагадаємо, що рік тому Віктору Павлику, у якого виявили вроджену ваду серця, зробили складну операцію.
Фото із соцмережі480
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