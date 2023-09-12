В Ізраїлі помер відомий український музикант та екснардеп Ян Табачник (відео)

Нещодавно повідомлялося, що на 85-му році після тривалої хвороби помер легендарний український спортивний журналіст Валерій Мирський, а напередодні стало відомо про смерть відомого музиканта Яна Табачника.

«О 20:10 після тривалої хвороби пішов із життя прекрасний музикант і приголомшлива людина, мій дорогий друг Ян Табачник. Ян Петрович зробив людям багато добра, він був безкорисливий, порядний, чистий, зворушливий і напрочуд сентиментальний, я його дуже любив. Боляче. Світла пам'ять!» — написав у соцмережах журналіст Дмитро Гордон.

Ян Табачник останні два роки боровся з онкологічним захворюванням, пройшов понад 100 сеансів хімеотерапії. Він помер на 79-му році життя у лікарні у Тель-Авіві. Як пише журналіст Михайло Маслій, музиканта поховають в Ізраїлі.

Він народився 31 липня 1945 року у Чернівцях. Навчався на музично-педагогічному факультеті Мелітопольського державного педагогічного інституту (1985−1990) та юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Акордеоніст 1994 року став народним артистом України. Він був генеральним продюсером та ведучим Міжнародного телевізійного проекту «Честь маю запросити», засновником фестивалів-конкурсів «Володимир Крайнєв запрошує» та AccoHoliday, а також народним депутатом України п'ятого, шостого та сьомого скликань, членом Партії регіонів.

Нагадаємо, що у травні цього року помер відомий композитор, музикант, засновник легендарного ВІА «Смерічка» Левко Дутківський. Причиною смерті став інфаркт та коронавірус.

Фото з Вікіпедії, автор Вадим Чупріна

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