Була зупинка серця: Віктор Павлік переніс складну операцію

Народний артист України Віктор Павлік, у якого виявили вроджену ваду серця, переніс складну операцію. Хірургічне втручання провели в столичному Інституті серця.

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Дружина артиста Катерина Репяхова поділилася, що пережила величезний стрес, адже все було непросто. Операція тривала чотири години. Під час втручання у Павліка сталася зупинка серця. Лікарі зробили все можливе, щоб врятувати Віктора.

«10 днів у лікарні, чотири години операції, пів години зупинки мого коханого серця, пів години апарату штучного кровообігу, дві доби в реанімації, пів доби ШВЛ і очікування, коли почне дихати сам. Дві доби без зв'язку та дві доби нескінченних дзвінків до реанімації», — поділилася подробицями Катерина.

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Вона каже, що ці дні виявилися найскладнішими в їхньому житті.

«Коли вперше прийшла до реанімації, він не розмовляв, нічого не питав і навіть не радів мені», — розповіла Катерина.

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Наразі артист проходить процес реабілітації, його стан поступово покращується.

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Блогерка додала, що чоловік впевнено повертається до життя, через тиждень після операції попросив принести йому гітару. Тож найстрашніше позаду. 23 травня співака виписали з лікарні.

Нагадаємо, спочатку Віктор Павлік не погоджувався на операцію. Проте після того, як на Новий рік потрапив до лікарні змінив свою думку. Каже, зробив це заради маленького сина Михайлика, якому в червні виповниться три роки.

Ситуація справді була критичною. Співаку замінили клапан в серці, який перестав виконувати свої функції.

Фото: instagram.com/repyahovakate

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