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Де і коли дивитися онлайн «Динамо» — «Пафос» у відборі Ліги чемпіонів: кому віддають перевагу букмекери
У вівторок, 5 серпня, київське «Динамо», яке без проблем вибило з турніру мальтійський «Хамрун Спартанс», проведе в польському Любліні номінально домашній поєдинок 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти найсильнішого клубу Кіпру «Пафоса» (арбітр — Сандро Шерер зі Швейцарії).
Команда Олександра Шовковського після стартового успіху в єврокубках уже встигла зіграти перший поєдинок у чемпіонаті України, перемігши у гостях «Верес» -1:0 (Шапаренко, 14).
Що ж до підопічних іспанця Хуана Карлоса Карседо, який свого часу працював з Унаї Емері у тренерських штабах «Валенсії», московського «Спартака», «Севільї», «ПСЖ» та «Арсенала», то вони вже встигли здолати у відборі ЛЧ ізраїльський «Маккаві» (1:1 вдома, 1:0 в гостях). А оскільки чемпіонат Кіпру стартує лише 23 серпня, то «Пафос» цілеспрямовано готується до матчів із «біло-синіми».
Відеоогляд матчу «Маккабі» — «Пафос» — 0:1
Букмекери у майбутній зустрічі вбачають фаворитом «Динамо». Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу чемпіона України приймає з коефіцієнтом 1,80, на нічию — 3,50, на виграш острів'ян — 4,20.
У прямому ефірі трансляцію матчу «Динамо» — «Пафос» дивіться на території України (початок — о 21:00) на телеканалі «2+2» і на «Київстар ТБ». Щоб безкоштовно стежити за поєдинком на платформі онлайн-телебачення, достатньо ввести на сайті «Київстар ТБ» номер свого мобільного телефону, а потім — код, який відразу прийде по СМС.
Ліга чемпіонів. 3-й раунд кваліфікації. Перший матч
5 серпня (вівторок)
«Динамо» — «Пафос» 21:00 «2+2», «Київстар ТБ»
Зустріч у відповідь суперників відбудеться 12 серпня в Лімасолі.
До речі, ще перед першою грою «Динамо» та «Пафос» за підсумками жеребкування у понеділок, 4 серпня, дізнаються своїх потенційних суперників у раунді плей-оф Ліги чемпіонів (переможець пари) та Ліги Європи (невдаха протистояння).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Пафос» погодив трирічний контракт із легендарним бразильцем Давидом Луїсом.
Фото ФК «Динамо»220
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