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«Динамо» дізналося останнього суперника на шляху до Ліги чемпіонів: повні результати жеребкування
У понеділок, 4 серпня, у Будинку європейського футболу в Ньоні відбулося жеребкування раунду плей-оф Ліги чемпіонів, яку минулого сезону виграв «ПСЖ». Зокрема, свого потенційного суперника дізналося київське «Динамо», на яке ще чекають поєдинки 3-го етапу кваліфікації проти кіпрського «Пафоса» (5 серпня — у Любліні, 12-го — у Лімасолі).
У разі успішного проходження кіпрського бар'єру команда Олександра Шовковського оскаржить путівку до основного раунду турніру з переможцем пари «Лех» (Польща) — «Црвена Звезда» (Сербія). Перший матч «біло-сині» проведуть 19 чи 20 серпня в гостях, поєдинок у відповідь — 26 чи 27 серпня на своєму полі.
Інші пари раунду плей-оф сформували:
«Шлях чемпіонів»
«Базель» (Швейцарія) — «Мальме» (Швеція) / «Копенгаген» (Данія)
«Селтик» (Шотландія) — «Кайрат» (Казахстан) / «Слован» (Словаччина)
«Лудогорець» (Болгарія) / «Ференцварош» (Угорщина) — «Шкендія» (Північна Македонія) / «Карабах» (Азербайджан)
«Буде-Глімт» (Норвегія) — «Штурм» (Австрія)
«Шлях ліг»
«Рейнджерс» (Шотландія) / «Вікторія» (Чехія) — «Зальцбург» (Австрія) / «Брюгге» (Бельгія)
«Фейєноорд» (Нідерланди) / «Фенербахче» (Туреччина) — «Ніцца» (Франція) / «Бенфіка» (Португалія)
Додамо, що у разі невдачі у протистоянні з «Пафосом» «Динамо» перебереться до раунду плей-оф Ліги Європи (жеребкування — 4 серпня о 14:00). У будь-якому випадку, «біло-сині» цього сезону вже точно зіграють в основному раунді одного з єврокубків (як мінімум Ліги конференцій).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» на старті кваліфікації Ліги чемпіонів розбило за сумою двох зустрічей мальтійський «Хамрун Спорт».
Фото ФК «Динамо»87
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