Суперник «Динамо» перед матчами Ліги чемпіонів посилився легендарним переможцем Ліги чемпіонів та володарем ще 24 трофеїв (фото)

Суперник київського «Динамо» у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів кіпрський «Пафос» (5 серпня команди зіграють у Любліні, а 12-го — у Пафосі) погодив умови контракту з легендарним ексфутболістом «Бенфіки», «Челсі», «ПСЖ», «Арсенала» і збірної Бразилії 38-річним захисником Давидом Луїсом, повідомляє Globo.

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Заради переходу до лав чемпіона Кіпру, свого часу найдорожчий захисник світового футболу Давид Луїс розірвав контракт із бразильським клубом «Форталеза» і вже вилетів на Острів Афродіти для підписання угоди на три роки.

Нагадаємо, що в «Пафосі», який вибив із Ліги чемпіонів ізраїльський «Маккабі» з Тель-Авіва (1:1 удома, 1:0 у гостях), і без Давида Луїса під керівництвом іспанського фахівця Хуана Карлоса Карседо, який свого часу працював з Унаї Емері у тренерських штабах «Валенсії», московського «Спартака», «Севільї», «ПСЖ» та «Арсенала», грають 18 легіонерів з 11 країн (Греція, Іспанія, Нідерланди, Мозамбік, Бразилія, Португалія, Швеція, Боснія та Герцеговина, Румунія, Франція і Хорватія).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірковий Давид Луїс виграв суд у будівельної компанії.

Фото ФК «Форталеза» та із соцмереж

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