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Краще — пиляти дерева: Елізабет Герлі розкрила секрет бездоганних фото у бікіні (красуням на замітку)
У світі, де вік часто сприймається як обмеження, Елізабет Герлі кидає виклик стереотипам. У свої 60 років британська акторка та модель виглядає просто чудово. Її фотографії у бікіні регулярно стають приводом для захоплення. При цьому колишня кохана Г'ю Гранта з радістю демонструє свою підтягнуту постать у соціальних мережах, доводячи, що краса та впевненість у собі не мають терміну придатності.
Днями зірка влаштувала чергову фотосесію у бікіні, зайвий раз продемонструвавши свій ідеальний фізичний стан. У ніжних променях ранкового сонця Герлі виглядала справді чудово. У коментарях до публікації акторка поділилася порадою зі своїми підписниками — головний секрет вдалого кадру, за її словами, у правильному освітленні.
«У чому секрет ефектних фотографій у бікіні? Забудьте про сонячне світло над головою. Під час зйомки бікіні ваші найкращі друзі — схід чи захід сонця. Ми знімали це о 7 ранку… До 8 ранку я вже ледарювала в одній зі своїх ефектних суконь, почуваючись прекрасною і захищеною від смертоносного сонця», — написала Елізабет.
У коментарях фоловери не перестають захоплюватися красою та фігурою актриси: «Ти досконалість, як таке можливо!?», «Твій бойфренд — щаслива людина», «Це неймовірно! Я мрію про таке тіло», «Елізабет, ти велика молодець! Багато хто і в 20 років не може похвалитися такою фігурою».
Її підтягнута постать, сяюча шкіра та впевненість у собі змушують шанувальників ворожити: у чому ж секрет Елізабет? Модель не приховує, що молодість — це результат дисципліни, усвідомленого підходу до життя та кількох простих, але ефективних правил, які може взяти на озброєння кожна жінка.
Герлі не дотримується модних дієт і не п'є зелені соки та бади — її раціон будується на простій та здоровій їжі. Вона уникає оброблених продуктів, воліючи домашню їжу: смажену курку, картопляне пюре та свіжі овочі. Важливе правило — легка і рання вечеря, щоб організм встигав переварити їжу до сну. А ще вона обожнює арахісове масло, але зізнається, що може з'їсти цілу банку за раз, якщо не контролюватиме себе.
Елізабет не фанатіє від тренажерних залів — натомість вона вибирає садівництво, довгі прогулянки із собаками та домашні заняття йогою. В одному з інтерв'ю модель зізнавалася, що вона краще пилятиме дерева, ніж потітиме на біговій доріжці. Фігура Елізабет — результат постійного руху: навіть збирання врожаю з власної ферми, де вона вирощує овочі та фрукти, стає повноцінним тренуванням.
Багато уваги Герлі приділяє догляду за шкірою. У моделі є спеціальний ритуал: вона наносить зволожуючий крем на обличчя шість разів на день, а на шию всі десять. Крім того, зірка уникає сонця в піковий годинник, засмагаючи лише вранці та ввечері, а для бронзового відтінку використовує автозагар.
Вона не палить, майже не п'є алкоголь і намагається зберігати оптимізм навіть у складних ситуаціях. Бабуся навчила Герлі спати з відкритим вікном — це, на її думку, допомагає уникнути набряків вранці.
Незважаючи на те, що експерти підозрюють Елізабет у пластичних операціях та ін'єкціях ботоксу та філерів, особливо в області губ, сама актриса визнається лише в мінімальних процедурах, адже вона панічно боїться пластики.
«Секрет Елізабет — не в чудо-таблетках, а в балансі. Вона не забороняє собі маленькі радощі, але знає міру. Чи не виснажує себе тренуваннями, але й не сидить на місці. І найголовніше — насолоджується життям щодня», — говорить помічниця акторки.
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