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Суспільство та люди

Живемо завдяки партнерам: нардеп пояснив, як Україні вдається протистояти рф

15:54 3 серпня 2025
Народний депутат Данило Гетманцев заявив, що усі податки українців йдуть на оборону

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що Україна не використовує власні бюджетні доходи на невійськові потреби. Завдяки цьому всі податкові надходження йдуть виключно на фінансування оборони держави від повномасштабної російської агресії, інформує «Вечір.LIVE».

За словами Гетманцева, цивільний сектор повністю фінансується за рахунок пільгових кредитів від міжнародних партнерів. Ці кошти покривають соціальні виплати, підтримку бізнесу, утримання державного апарату та зарплати.

Водночас нардеп визнає, що попри значну фінансову допомогу від Заходу, рівень бідності в Україні за час повномасштабної війни зріс майже на 40%. За даними заступниці міністра соціальної політики Дарії Марчак, 8,8 мільйона українців зараз живуть за межею бідності. Вона також зазначила, що фактичний прожитковий мінімум в Україні має бути вдвічі вищим за офіційно встановлений.

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Як писали «ФАКТИ», пенсіонерам обіцяють збільшення виплат наступного року. Уряд передбачає зростання мінімальної пенсії з нинішніх 2361 до 2564 гривень.

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