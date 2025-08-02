Росіяни завдали удару по Дружківці та Краматорську, є поранені (фото)

Після атаки на Слов'янськ російські військові завдали удару дронами по Дружковці та Краматорську.

У Дружковці щонайменше 5 людей поранено, повідомив керівник області Вадим Філашкін.

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Також пошкоджено 2 будинки, ринок, крамницю і адмінбудівлю, знищено декілька автівок.

«Цей обстріл — це чергове нагадування, що кожен, хто досі залишається на Донеччині, наражає себе на смертельну небезпеку! Будьте відповідальними! Евакуюйтеся своєчасно!» — закликав Філашкін.

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У місцевих пабліках пишуть, що окупанти підступно вдарили по ринку, магазинах, дорозі саме тоді, коли люди просто купували їжу.

«Кров, вогонь, дим, пил, скло, паніка. Саме так відчувався ранок людей, які в той момент були під атакою російських дронів. І ці удари не випадкові. Це навмисне полювання на мирне життя», — зазначають місцеві.

Також під удар потрапив й Краматорськ. За даними ДСНС, у Краматорську дрон влучив у 9-поверхівку, виникла пожежа. Поранена одна людина.

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«Під час ліквідації займання надзвичайники врятували одну людину з квартири та евакуювали ще трьох мешканців будинку», — уточнили рятувальники.

Як повідомляли «ФАКТИ», два дні тому окупанти вдарили по центру Краматорська. Було зруйновано житловий будинок, загинув чоловік, поранення отримали люди.

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