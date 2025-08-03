Астрологи вважають, що невдовзі Марс здійснить інгресію в Терези, і обсипле щастям представників кількох знаків зодіаку, а тарологи дали прогноз на 4 серпня на основі розкладу карт Таро.

ВІДЕО ДНЯ

Козеріг — «Трійка Пентаклів»

«Трійка Пентаклів» віщує командну роботу та успіх через взаємодію. Ваша роль у колективі важлива, а обмін досвідом допоможе досягти цілей. День сприятливий для ремонту. Порада карт: поважайте працю кожного.

Водолій — «П'ятірка Кубків»

Карта вказує на смуток та розчарування через минуле. Не застрягайте в переживаннях, а зверніть увагу на можливості, що залишилися. Відновлення почнеться, коли відпустите біль. Порада карт: займіться саморефлексією, практикуйте подяку та не бійтеся просити підтримки.

Риби — «Маг»

«Маг» відкриває день нових можливостей та сили. Дійте з ясною метою та вірою в себе — Всесвіт підтримає. Не бійтеся брати на себе лідерську роль. Порада карт: ваші слова та дії будуть особливо впливовими, використовуйте це з розумом.

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Овен — «Туз Жезлів»

Ця карта говорить про приплив натхнення та бажання почати щось нове. День чудово підходить для стартів і творчих проєктів. Не розпилюйтеся на дрібниці та постарайтеся завершити хоча б одну справу. Порада карт: довіряйте інтуїції, вона підкаже, куди спрямувати зусилля.

Телець — «Шістка Мечів»

Карта вказує на вихід зі скрутного становища. Ситуація починає зрушувати з місця, і важливо поміркувати про наступний етап. Не відмовляйтеся від допомоги близьких. Порада карт: не бійтеся відпускати те, що давно себе віджило.

Близнюки — «Дев'ятка Пентаклів»

Карта віщує успіх та задоволення від результатів вашої праці. Сповільніться і насолодіться досягнутим. Це добрий день для комфорту, мистецтва та естетичного задоволення. Порада карт: не йдіть у лінощі, а святкуйте свій успіх.

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Рак — «Місяць»

Аркан «Місяць» попереджає про можливі ілюзії та плутанину. Не приймайте рішень у стані емоційного туману. Не довіряйте чуткам і перевіряйте факти. Порада карт: дайте собі простір для роздумів і побути наодинці із собою.

Лев — «Лицар Кубків»

День принесе душевне тепло та романтичні настрої. У стосунках можливе зближення, а самотні Леви можуть отримати запрошення. Добре зайнятися творчістю. Порада карт: зберігайте баланс між почуттями та справами.

Діва — «Вісімка Жезлів»

День пройде стрімко: події розвиватимуться швидко, новини надходитимуть одна за одною. Не пропустіть шанс вирішити проблему, дійте оперативно. Порада карт: успіх залежить від того, наскільки швидко ви адаптуєтеся.

Терези — «Імператриця»

«Імператриця» обіцяє гармонійний день, наповнений затишком та внутрішньою рівновагою. Це прекрасний час для сімейних справ, а також для отримання хороших новин. Порада карт: не відмовляйтеся від можливості створити щось гарне.

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Скорпіон — «Повішений»

Карта радить зупинитися та поглянути на ситуацію під іншим кутом. Це не глухий кут, а пауза для зростання. Не форсуйте події, а спробуйте взяти урок. Порада карт: звільнення від старих шаблонів почнеться з бажання відпустити людей чи обставини.

Стрілець — «Колісниця»

День пройде під знаком рішучості та руху. «Колісниця» дає силу долати перешкоди, якщо ви готові взяти ситуацію під контроль. Це час діяти. Порада карт: ваша енергія здатна зрушити гори, головне — направити її в потрібне русло.

Як писали «ФАКТИ», астрологи вважають, що в цілому серпень буде сприятливим для представників чотирьох знаків зодіаку.

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