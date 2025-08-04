Ракам знадобиться усамітнення, а Водоліям потрібно не боятися вийти із зони комфорту: гороскоп на 4 серпня

Астрологи, які раніше розповіли, як перехід Урана в Близнюки вплине на долю знаків зодіаку, розповіли, яким буде день 4 серпня. Цей день принесе чимало викликів, особливо тим, хто не любить діяти швидко та рішуче, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

Козеріг

Сьогодні у вас буде багато роботи, але й багато шансів проявити себе як лідера чи наставника. Ваш досвід допоможе іншим, але не забувайте і про особисті інтереси. Фінансовий день принесе нові ідеї. У коханні будьте прямолінійними.

Водолій

На вас чекає день змін та нових поглядів на звичні речі. Будьте відкриті до нестандартних рішень на роботі та не бійтеся вийти із зони комфорту. У коханні можливий спалах пристрасті. Вечір приділіть творчості.

Риби

День наповниться тонкими відчуттями та інтуїтивними підказками. Слухайте себе та захистіть від себе токсичних людей. На роботі ви зможете продемонструвати глибоке розуміння процесів. У коханні виявите ніжність. Увечері корисно побути у тиші.

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Овен

Доведеться діяти швидко та рішуче, проявляючи ініціативу. Важливо спрямовувати енергію до конструктивного русла, щоб уникнути конфліктів. Будьте уважні до нових завдань. В особистому житті можлива відверта розмова. Увечері відпочиньте від суєти.

Телець

Почніть день із внутрішньої мобілізації, тому що не все піде за планом. На роботі буде потрібна дипломатія, а не завзятість. Відкладіть зайві витрати та подумайте про раціональний підхід. Увечері вам піде на користь усамітнення.

Близнюки

Ви опинитеся в центрі спілкування, що дасть шанс налагодити корисні зв'язки. Плануйте день заздалегідь, щоб не розпорошуватися на дрібниці. У другій половині дня можливі романтичні моменти. Будьте чесні у спілкуванні, уникаючи двозначності.

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Рак

День принесе сильні внутрішні переживання та потребу в самоті. Не ігноруйте свої емоції. Будьте уважні на роботі з документами. У стосунках із близькими не замикайтеся у собі. Вечір приділіть дому та затишку.

Лев

Понеділок буде насиченим і навіть драматичним. Ви в центрі уваги, тому проявляйте великодушність, але уникайте зарозумілості. На роботі можливе визнання. У коханні — час для пристрасті та щедрості.

Діва

Зосередьтеся на порядку та деталях. День чудово підійде для завершення справ та планування. Ваша працездатність буде високою, але слідкуйте за балансом. В особистому житті можливі одкровення. Довіряйте своїй інтуїції.

Терези

Ви повинні зробити вибір, пов'язаний з кар'єрою або стосунками. Не шукайте схвалення, а дійте від власного імені. У коханні можливі несподівані повороти. Увечері дайте собі час на роздуми.

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Скорпіон

Цей день вимагатиме від вас повної концентрації та контролю над ситуацією. Будьте спокійні у гострих розмовах. У фінансах не бійтеся вживати рішучих заходів. У стосунках проясніть всі недомовки.

Стрілець

Це чудовий день для виходу з рутини. Можливі нові пропозиції та зустрічі. Будьте уважні з грошима, уникайте імпульсивних покупок. У стосунках проявіть щирість. Увечері корисно поміркувати про майбутнє.

Як писали «ФАКТИ», астрологи вважають, що серпень буде сприятливим для представників чотирьох знаків зодіаку.

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