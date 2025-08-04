- 07:01 Без 15 років стажу про виплати і не мрійте: чиновниця пояснила особливості виходу на пенсію у 2025 році
- 06:00 Драконам — виграш, Свиням — підказки інтуїції, а Бикам — зміни на роботі: Східний гороскоп на День стильного коня
- 04:56 Більше не героїня «Елен і хлопці»: Віра Брежнєва знялася у сукні із «заднім декольте»
- 04:02 Баба Ванга попередила людство про небезпеку штучного інтелекту: у чому суть передбачення
- 03:02 Зробила, як Джей Ло: українка змогла повернути чоловіка в сім’ю завдяки «спекотним» публікація у мережі
- 02:17 Як коти попереджають господарів, що у домі оселилася потойбічна сила
- 04.08 22:01 Салат всього з одного інгредієнта з незвичайною заправкою: просто і дуже швидко
- 04.08 21:32 Орландо Блум кумедно відреагував на новий роман колишньої нареченої Кеті Перрі
- 04.08 21:02 Як заморозити болгарський перець, щоб зберегти його колір та смак: це насправді просто
- 04.08 20:50 Держпосадовця Бабенка підозрюють у використанні бюджету: на що звернули увагу ЗМІ
- 04.08 20:46 «Штоф Валентини Трегубової „Дерево життя“ — шедевр світового рівня», — Людмила Карпінська-Романюк
- 04.08 20:33 Його брат та батько — також захисники України: на Донеччині загинув воїн з Сумщини
Дрони атакували важливу залізничну станцію у Волгоградській області росії (фото, відео)
Росію знову атакували дрони. У Волгоградській області після атаки дронів на залізничний вузол «Арчеда» спалахнула диспетчерська будівля вокзалу, повідомляє Telegram-канал ASTRA.
Атакований залізничний вузол «Арчеда» у місті Фролове має історично важливе значення для внутрішніх перевезень на території рф та є одним із ключових пунктів для здійснення дальніх рейсів углиб країни.
Під час атаки дрони також уразили релейні шафи, які забезпечують автоматичне регулювання руху поїздів і безпечне управління залізничним трафіком.
Через пошкодження цього обладнання рух поїздів на даній ділянці може бути зупинений або обмежений, що призведе до значних затримок, зокрема й транспортних рейсів, пов’язаних із перевезенням вантажів для окупаційних військ.
Під час атаки аеропорти Волгограда й Тамбова тимчасово були закриті.
В міноборони країни-агресорки повідомили, що протягом ночі їхня ПВО знищила та перехопила 61 безпілотний літальний апарат літакового типу.
Як писали «ФАКТИ», нещодавно дрони вже атакували електропідстанцію залізниці у Волгоградській області, яка є частиною тилової військової логістики рф. Тоді внаслідок атаки було знеструмлено ділянку залізниці, що проходить через станцію Жутово в районі селища Октябрський Волгоградської області.113
Читайте нас у Facebook