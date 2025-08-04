Дрони атакували важливу залізничну станцію у Волгоградській області росії (фото, відео)

Росію знову атакували дрони. У Волгоградській області після атаки дронів на залізничний вузол «Арчеда» спалахнула диспетчерська будівля вокзалу, повідомляє Telegram-канал ASTRA.

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Атакований залізничний вузол «Арчеда» у місті Фролове має історично важливе значення для внутрішніх перевезень на території рф та є одним із ключових пунктів для здійснення дальніх рейсів углиб країни.

Під час атаки дрони також уразили релейні шафи, які забезпечують автоматичне регулювання руху поїздів і безпечне управління залізничним трафіком.

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Через пошкодження цього обладнання рух поїздів на даній ділянці може бути зупинений або обмежений, що призведе до значних затримок, зокрема й транспортних рейсів, пов’язаних із перевезенням вантажів для окупаційних військ.

Під час атаки аеропорти Волгограда й Тамбова тимчасово були закриті.

В міноборони країни-агресорки повідомили, що протягом ночі їхня ПВО знищила та перехопила 61 безпілотний літальний апарат літакового типу.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно дрони вже атакували електропідстанцію залізниці у Волгоградській області, яка є частиною тилової військової логістики рф. Тоді внаслідок атаки було знеструмлено ділянку залізниці, що проходить через станцію Жутово в районі селища Октябрський Волгоградської області.

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