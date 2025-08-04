Ультиматум Трампа кремлю: що сказав президент США про візит його спецпосланця до путіна

Сполучені Штати дедалі рішучіше тиснуть на москву. Президент Дональд Трамп підтвердив, що вже цього тижня спецпосланець Стів Віткофф вирушає до росії для переговорів, які можуть стати останнім шансом для путіна уникнути болючих санкцій проти рф. Візит Віткоффа до москви очікується в середу або четвер. Про це повідомив Дональд Трамп під час спілкування з журналістами.

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«Вони хотіли б бачити його. Вони попросили, щоб він зустрівся, і подивимося, що станеться», — зазначив Трамп, натякаючи на напруженість у підготовці візиту.

Однак президент США не стримувався у формулюваннях: якщо росія до ультиматуму — 8 серпня — не погодиться на припинення бойових дій в Україні, на неї чекають нові санкції. І не просто санкції — мита в 100% на імпорт з будь-яких країн, які продовжують купувати російську нафту.

«Здається, вони досить добре уникають санкцій. Знаєте, вони хитрі персонажі..» — сказав Трамп, давши зрозуміти, що на цей раз уникнути наслідків буде складніше.

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Стів Віткофф має донести російській стороні жорстке послання: світ не буде безмовно дивитися на втрати. Трамп нагадав про тисячі загиблих українців і величезні втрати серед російських військових. Головне — зупинити смерть.

Американський посол при НАТО Метт Вітакер вірить у результативність візиту: він заявив, що поїздка Віткоффа до Москви «може принести певні результати», які наблизять завершення війни.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Сенат США пішов на канікули, так і не ухваливши санкції проти росії.

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