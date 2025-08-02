Дуже багато: у США розкрили втрати росії у війні з Україною

Президент США Дональд Трамп, який озвучив новий дедлайн путіну для укладення миру з Україною, опублікував у своїй соцмережі Truth Social дані про втрати сторін у російсько-українській війні, назвавши цифри «шокуючими».

ВІДЕО ДНЯ

За словами американського президента, лише у липні 2025 року росія втратила близько 20 тисяч військових, а загальна кількість загиблих з початку року сягнула 112 500 осіб.

«Це дуже багато непотрібних СМЕРТЕЙ!» — написав Трамп, використовуючи великі літери для емоційного акценту.

Водночас, за його даними, Україна втратила близько 8 тисяч військових, не враховуючи зниклих безвісти. Президент США також зазначив, що серед жертв є цивільні українці, які загинули внаслідок російських ракетних ударів по Києву та інших містах.

РЕКЛАМА

«Це війна, яка ніколи не повинна була відбутися — це війна Байдена, а не Трампа. Я тут лише для того, щоб спробувати її зупинити!» — додав глава Білого дому.

Співвідношення втрат між сторонами, за оцінкою Трампа, становить приблизно 14:1 на користь України. Це стало одним із найгостріших публічних повідомлень президента США щодо війни за останні місяці.

Нагадаємо, напередодні Трамп оголосив про розміщення атомних субмарин у відповідь на погрози дмитра медведєва, а Держдеп США пригрозив новими санкціями, якщо кремль не погодиться на припинення вогню.

РЕКЛАМА

184

Читайте нас у Facebook