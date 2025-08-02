Трамп не збирається чекати вічно: держсекретар США має неприємні новини для путіна

Після ультиматуму Трампа путіну американська сторона провела чергову розмову з кремлем в надії досягти певного порозуміння щодо шляху закінчення війни в Україні. Але не побачили жодного прогресу в цьому. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє видання Fox News.

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«І я думаю, що найбільше турбує президента. У нього ці чудові телефонні дзвінки, де всі ніби стверджують, знаєте, ми б хотіли, щоб це закінчилося, якби ми могли знайти шлях вперед. А потім він вмикає новини, і ще одне місто було бомбардовано, включаючи ті, що знаходяться далеко від лінії фронту. Тож у певний момент вам доведеться прийняти рішення про те, скільки продовжувати співпрацювати в зусиллях щодо припинення вогню, якщо одна з двох сторін не зацікавлена в цьому. Тож у президента є багато варіантів, — заявив Рубіо. — Я маю на увазі, що у нього є варіанти, як усі знають, запровадити вторинні санкції на продаж російської нафти, яка становить величезну частину їхніх доходів. Є банківські, секторальні банківські санкції, які також були б дуже потужними. Наша надія полягає в тому, щоб уникнути цього та знайти спосіб, як вони можуть зупинити бойові дії. Ми вважаємо, що це найкращий шлях вперед. Але досі з російської сторони не було щирого інтересу до досягнення цієї мети. Тож ми й надалі будемо готові брати участь у чомусь подібному, якщо це стане можливим. Але, очевидно, президент не збирається чекати вічно».

На думку Рубіо, війна між Сполученими Штатами та росією малоймовірна.

«Це дві найбільші ядерні армії у світі. І небезпека була б просто надто великою, — сказав він. - Я не думаю, що є якісь сумніви, що звичайними військовими можливостями росіяни не змогли б протистояти Сполученим Штатам або, чесно кажучи, багатьом країнам Європи, якщо на те пішло. Я думаю, що їм було б важко. Вони мають труднощі з Україною, яка зараз є найбільшою армією в Європі, але на момент вторгнення такою не була. Я думаю, що їм було б важко. На звичайному фронті дуже важко. Оскільки росіяни не дуже добре володіють звичайною зброєю, їм майже неодмінно доведеться покладатися на якісь інші засоби, такі як тактична ядерна зброя на полі бою, щоб деескалувати конфлікт».

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Раніше міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер розповіла, на які безпрецедентні поступки путіну був готовий піти Трамп, щоб припинити війну в Україні. Однак для путіна перемога — це не просто захоплення території.

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