Сенат США йде на канікули, так і не ухваливши санкції проти росії: що тепер буде робити Трамп

Сенатори-республіканці готуються залишити Вашингтон, не просуваючи законопроєкт про важливі санкції проти росії. Так вони надали президенту Трампу виключне право вирішувати, чи виконувати свої погрози на адресу президента путіна, якщо той відмовиться припинити війну проти України.

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Трамп дав путіну крайній термін до 8 серпня, щоб припинити бойові дії. Інакше країни, які імпортують російську нафту, ризикують наразитися на підвищення тарифів. Як попередній варіант, він оголосив про 25-відсоткові тарифи для Індії, головного імпортера російської енергетики. Це набагато менше 500-відсоткових вторинних тарифних повноважень, викладених Конгресом у законопроєкті.

Хоча сенатські «яструби» щодо України хотіли, щоб їхній законопроєкт про санкції був прийнятий до місячних каникул, вони зрештою повністю залишили рішення в руках Трампа, принаймні на літо.

«Я думаю, що він буде дуже обережним у своїх діях, — сказав сенатор Майк Раундс (республіканець від Південної Дакоти) на запитання The Hill, чи можна довіряти Трампу нав’язувати путіну санкції. - Але я думаю, що він явно розчарований у путіні, і я думаю, що він зараз починає усвідомлювати, що багато хто з нас мав рацію».

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Демократи висловили скептицизм щодо того, що Трамп покарає путіна. Навіть попри те, що Трамп скоротив термін, відведений росії на мирні переговори, президент намагається уникнути впливу фінансових санкцій США, оскільки сумнівається, що вони подіють на путіна.

Хоча США постійно посилюють санкції проти росії протягом усієї війни, законопроєкт Сенату ознаменував би серйозну економічну ескалацію, прагнучи ізолювати москву від торгівельних партнерів, які підтримували її економіку воєнного часу на плаву.

«Підтримка економічного тиску на росію, і зокрема, боротьба за її доходи від нафти, залишаються вирішальними для стримування та обмеження поточних і майбутніх військових та зовнішньополітичних варіантів рф», — зазначили експерти Центру стратегічних та міжнародних досліджень.

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Сенатор Джеймс Ріш (республіканець від штату Айдахо), голова Комітету Сенату з міжнародних відносин, заявив, що рішення про те, які санкції будуть запроваджені — якщо росія не виконає умови Трампа, — «є процесом, що триває».

Тим часом постпред США при НАТО Меттью Вітакер пояснив, що очікує на росію 8 серпня, якщо путін не піде на мирну угоду.

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