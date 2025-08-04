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Змінили стиль на пляжний: Меган Маркл та принц Гаррі відправили сина на урок серфінгу
Днями герцог та герцогиня Сассекські спостерігали за своїм 6-річним сином Арчі, який мав урок серфінгу на пляжі. Меган Маркл та принц Гаррі мали вигляд справжньої каліфорнійської родини у вихідні на пляжі. На фотографії, опублікованій TMZ, Сассекси змінили свій королівський стиль на пляжний.
Меган була у вільному одязі: легкій білій сорочці на ґудзиках, солом'яному капелюху зі шкіряною обробкою та босоніжках з потертостями. Темне волосся Меган було зібране у високу зачіску, а очі від сонця захищали великі чорні окуляри, пише InStyle.
Тим часом принц Гаррі під час рідкісного публічного виходу родини був одягнений у чорні спортивні шорти, сіру футболку, коричневу бейсболку та тоновані авіаторські сонцезахисні окуляри.
Хоча принц Гаррі (який також є ентузіастом серфінгу) не приєднався до сина у воді, Меган раніше поділилася в інстаграмі відео, на якому він у День батька навчає сина ще однієї важливої навички: маленький член королівської родини вчився їздити на велосипеді, крутячи педалі на довгій під'їзній доріжці біля будинку родини у Монтесіто. Тим часом молодша сестра Арчі, 4-річна Лілібет, долучилася до розваги, бігаючи за велосипедом свого брата.
Раніше «ФАКТИ» розповіли про те, що Netflix відмовився від угоди з принцом Гаррі та Меган Маркл на 100 мільйонів доларів.
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