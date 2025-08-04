41.37 / 41.92 47.88 / 48.64
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Змінили стиль на пляжний: Меган Маркл та принц Гаррі відправили сина на урок серфінгу

17:31 4 серпня 2025
Меган Маркл

Днями герцог та герцогиня Сассекські спостерігали за своїм 6-річним сином Арчі, який мав урок серфінгу на пляжі. Меган Маркл та принц Гаррі мали вигляд справжньої каліфорнійської родини у вихідні на пляжі. На фотографії, опублікованій TMZ, Сассекси змінили свій королівський стиль на пляжний.

Меган була у вільному одязі: легкій білій сорочці на ґудзиках, солом'яному капелюху зі шкіряною обробкою та босоніжках з потертостями. Темне волосся Меган було зібране у високу зачіску, а очі від сонця захищали великі чорні окуляри, пише InStyle.

Тим часом принц Гаррі під час рідкісного публічного виходу родини був одягнений у чорні спортивні шорти, сіру футболку, коричневу бейсболку та тоновані авіаторські сонцезахисні окуляри.

Хоча принц Гаррі (який також є ентузіастом серфінгу) не приєднався до сина у воді, Меган раніше поділилася в інстаграмі відео, на якому він у День батька навчає сина ще однієї важливої навички: маленький член королівської родини вчився їздити на велосипеді, крутячи педалі на довгій під'їзній доріжці біля будинку родини у Монтесіто. Тим часом молодша сестра Арчі, 4-річна Лілібет, долучилася до розваги, бігаючи за велосипедом свого брата.

Раніше «ФАКТИ» розповіли про те, що Netflix відмовився від угоди з принцом Гаррі та Меган Маркл на 100 мільйонів доларів.

РЕКЛАМА

Читайте також: Меган Маркл погрожує розкрити компромат про королівську родину

РЕКЛАМА

60

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Хто зможе вийти на пенсію у 60 років у 2026 році. Фото&nbsp;— Pixabay

В Україні змінять вимоги для виходу на пенсію: яку умову буде повинен виконати кожен

Таро-прогноз на 4 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Терези — «Імператриця», Овен — «Туз Жезлів», а Стрільцям — «Колісниця»: Таро-прогноз та поради карт на 04 серпня

Як прочистити злив в раковині на кухні. Фото&nbsp;— скріншот

Секрет, про який мовчать сантехніки: як легко прочистити труби на кухні

Мариновані баклажани, фото скриншот відео

Пікантні мариновані баклажани: сподобаються всім

Наступний матеріал
Новини партнерів