«Кувалда» Трампа: США готують безпрецедентний удар по путіну і його союзниках

Сполучені Штати, де нещодавно було ухвалене рішення про надання Україні допомоги у розмірі 500 млн доларів, стоять на порозі ухвалення найжорсткішого пакету санкцій в історії країни. Про це заявив сенатор Ліндсі Грем в інтерв’ю телеканалу CBS News, попередивши про масштабні зміни у міжнародній політиці щодо підтримки України.

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«Чекайте на заяву. Я не хочу випереджати президента, але слідкуйте за новинами про заарештовані активи», — наголосив Грем.

За його словами, Конгрес США готовий передати президенту Дональду Трампу інструменти впливу, яких той досі не мав. Ідеться про можливість запровадження мит до 500% проти будь-якої країни, що сприяє російській війні проти України — зокрема Китаю, Індії та Бразилії.

«Це справжня кувалда в руках президента Трампа, щоб покласти край цій війні», — підкреслив сенатор.

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Ліндсі Грем також додав, що США починають продаж великих обсягів озброєння європейським союзникам для посилення допомоги Україні.

«Ситуація у зв'язку із вторгненням путіна в Україну скоро зміниться. Я очікую, що найближчими днями ми побачимо рекордний потік зброї, щоб допомогти Києву захистити себе. Європа надасть велику підтримку зусиллям щодо допомоги Україні. путін припустився тут прорахунку», — заявив сенатор.

За його словами протягом шести місяців президент Трамп намагався умовити путіна сісти за стіл переговорів. Але атаки росії на Україну посилилися, а не зменшилися.

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«Один із найбільших прорахунків путіна — це гра з Трампом. путін розрахував, що ми втомимося, і Європа теж. Він зробив величезну помилку. НАТО більше і сильніше, і ми, як ніколи, прагнемо не допустити, щоб він силою захопив Україну», — заявив Ліндсі Грем.

Сенатор впевнений, що найближчими днями та тижнями будуть докладені масштабні зусилля, щоб посадити путіна за стіл переговорів.

«А для тих, хто йому допомагає, для, наприклад, Китаю, який купує дешеву російську нафту і не несе жодної відповідальності, ці часи майже минули. Китай, Індія та Бразилія, ви сильно постраждаєте, якщо продовжите допомагати путіну», — додав Грем.

Законопроєкт, який просуває Конгрес, уже має 85 співавторів у Сенаті США. Його ухвалення може кардинально змінити хід війни, змусивши союзників Кремля обирати між підтримкою путіна і доступом до американської економіки.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Трамп має секретну зброю, яка може залишити путіна беззахисним.

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