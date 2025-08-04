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«Буде син!»: відомий актор вдруге стане татом (фото)

14:11 4 серпня 2025
Володимир Ращук та Вікторія Білан

Популярна акторка та блогерка, дружина актора-воїна Володимира Ращука Вікторія Білан повідомила несподівану новину. У свій день народження на сторінці у соціальній мережі Вікторія виклала світлини та допис про те, що чекає на дитину.

Нагадаємо, Володимир Ращук з перших днів повномасштабного вторгнення знаходиться на фронті. Він не зміг особисто привітати дружину з днем народження, а Вікторія, звертаючись до чоловіка, повідомила, що очікує на народження хлопчика.

Акторка повідомила, що очікує на народження хлопчика

«Сьогодні мені 47, — написала Вікторія. — Я дякую тобі, Боже, за найкращий подарунок на День Народження за все моє життя!

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P. S. Володя, якщо тобі раптом ще цікаво, — у нас буде СИН!"

Вікторія Білан відсвяткувала свій 47-й день народження

Відомо, що це буде вже друга дитина подружжя. Пара має доньку Катерину, яка навчається у театральному виші.

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Підписники відреагували на чудову новину та привітали родину з майбутнім поповненням.

«Віка! Яка ти гарна! — написала у відповідь акторка Настя Цимбалару. — Вітаю! Сил, наснаги та Божого захисту вам з малюком!»

«Вікусю, з твоїм подвійним святом, — привітали акторку. — Янгола охоронця тобі і малючку! Це велике щастя! Все інше — дрібниці, які з часом забудуться і відболять».

«Яка радість, вітаю, — відреагували на новину. — Нехай цей малюк народиться в мирі та злагоді! Прекрасні новини, знаю як ти цього чекала!»

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Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, що про свою першу вагітність розповіла популярна співачка.

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