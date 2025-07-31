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Найкращий подарунок: популярна співачка очікує на дитину
Популярна співачка Роксолана Сирота (Roxolana), кліп якої розкритикували у мережі, поділилася особистою новиною. На своїй сторінці у соціальній мережі артистка виклала світлину, на який стоїть, підтримуючи живіт. Видно, що вона незабаром очікує на народження дитини. Судячи з синього кольору її одягу — це буде хлопчик.
- Найкращий подарунок, — написала Роксолана під фото, натякаючи на свій день народження, який відсвяткувала напередодні.
Роксолані виповнилося 28 років. Свого чоловіка вона старанно приховує, хоча ширяться чутки, що це — син колишнього співголови забороненої партії ОПЗЖ Юрія Бойка. Співачка до останнього приховувала свій стан, хоча у коментарях під дописом Джамала зізналася, що вже давно здогадувалась про стан артистки.
- Вітаю, Боже яка ти красива, — написала співвачка Таня Решетняк.
- Вау! — відреагувала Кола. — Вітаю.
- Аааа вітаю тебе красуня, — додала Джамала. — А я знала. По обличчю дуже видно було. Аааай вітаємо!
- Вааау! — відреагувала Злата Огнєвіч. — Вітаю, така гарна новина.
Нагадаємо, раніше телеведуча Леся Никитюк таємно народила сина.257
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