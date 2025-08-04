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Дрони СБУ вразили літаки окупантів на аеродромі у Саках
Сили оборони України продовжують завдавати ударів по окупантах. Безпілотники Служби безпеки України вразили 5 російських винищувачів на аеродромі Саки, один літак знищено повністю. Про це повідомили у відомстві.
«Цієї ночі безпілотники ЦСО „А“ СБУ „завітали“ на військовий аеродром „Саки“ в тимчасово окупованому Криму. Він є ключовою авіабазою росії для операцій в Чорному морі. Внаслідок удару повністю знищено літак Су-30СМ, ще один — пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24. Ворог поніс значні збитки. Адже тільки один літак Су-30СМ може коштувати в середньому від 35 до 50 $ млн. У результаті спецоперації ЦСО „А“ СБУ на території аеродрому також уражено склад авіаційного озброєння», — йдеться у повідомленні.
В СБУ зазначили, що успішна спецоперація СБУ в Саках — це черговий крок до послаблення можливостей ворога вести загарбницьку війну проти України.
Як писали «ФАКТИ», окупаційні війська 4 серпня намагалися штурмувати КПП «Гоптівка» на Харківщині. Однак цей напад було успішно відбито завдяки діям військовослужбовців 58-ї окремої мотопіхотної бригади. У результаті бою понад десять окупантів було ліквідовано, а десятки — відступили назад на територію росії.
Ілюстративне фото114
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