На тижні з 4 по 10 серпня зірки обіцяють успіх п'яти знакам зодіаку. А як складеться день 5 серпня, у всіх представників зодіакального кола розповідає гороскоп на сайті slovofraza.

ВІДЕО ДНЯ

Овен — Туз Жезлів

У Овнів з'явиться шанс на новий проєкт чи особисту ініціативу, яка потребує сміливості та швидкої реакції. Не бійтеся робити перший крок. Люди довкола можуть надихнутися вашою енергією, що зміцнить ваші позиції. Однак важливо не розпорошуватися — зосередьтеся на найважливішому.

Телець — Справедливість

Тельці мають або прийняти важливе рішення, або зіткнутися з наслідками минулих вчинків. Можливо, доведеться вирішувати правові чи бюрократичні питання. Не давайте емоціям керувати вашими діями.

Близнюки — Дев'ятка Мечів

У Близнюків накопичилося емоційне напруження. Але важливо не піддаватися страхам, більшість із яких надумані чи перебільшені. Дозвольте собі відпочити та відновитися.

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Рак — Колесо Фортуни

Ракам варто підготуватися адаптуватися до нових умов і не чинити опір змінам. Це слушний момент для того, щоб відпустити контроль. Головне — зберігати віру у краще.

Лев — Паж Кубків.

Леви можуть мати день натхнення — можливо, ви відчуєте потяг до мистецтва, творчості, естетики. Емоції відіграватимуть важливу роль, і важливо проявляти м'якість у спілкуванні. Це гарний час для примирення, зізнань та емоційного оновлення.

Діва — Путівник

Дівам варто провести цей день на самоті чи зосередженості на внутрішніх пошуках. Це чудовий момент для самоаналізу. Істина відкриється у тиші. Слухайте свою інтуїцію — вона буде надійним провідником.

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Терези — Шістка Пентаклів

Терезам важливо дотримуватися балансу між «брати» й «давати». Якщо ж ви потребуєте підтримки, не бійтеся просити — ви її отримаєте. Цей день є особливо сприятливим для добрих справ, благодійності та допомоги близьким.

Скорпіон — Король Мечів

Скорпіони можуть чекати на важливу розмову, оформлення документів або з'ясування відносин. Дійте твердо, але справедливо. Це вдалий день для планування, ділових переговорів та захисту своїх інтересів.

Стрілець — Дев'ятка Кубків.

Стрільці можуть отримати те, чого давно прагнули. Це чудовий час для відпочинку, спілкування з близькими та насолоди життям. Варто подумати про новий проєкт. Головне — не забути подякувати долі за подарунки.

Козоріг — Вісімка Жезлів

Козороги можуть отримати важливу інформацію або пропозицію, яка вимагатиме негайної реакції. Важливо діяти, не відкладаючи. Також можливі поїздки, листування та активна взаємодія з оточенням. Не бійтеся проявити ініціативу — успіх не забариться.

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Водолій — Помірність

Водоліям варто уникати різких рішень або поспіху. Нехай усе йде своїм шляхом. Це гарний час для медитацій, роботи над собою та спілкування з тими, хто поділяє ваші цінності.

Риби — Закохані

Перед Рибами постане питання вибору. У стосунках можливі сплески пристрасті та сумніви. Прислухайтеся до серця, але не забувайте про розум. Головне — бути чесними із собою і не зраджувати своїх ідеалів.

Східний гороскоп на тиждень 4 — 10 серпня читайте на сайті «ФАКТІВ».

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