Держпосадовця Бабенка підозрюють у використанні бюджету: на що звернули увагу ЗМІ
Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України витратив 8,47 млн грн. з держбюджету на організацію закордонних відряджень. Відповідна інформація з'явилася у системі публічних закупівель Prozorro, повідомляє «РБК-Україна».
Зокрема журналісти видання звернулися за роз'ясненням до голови центру Михайла Бабенка. Той підтвердив, що регулярно виїжджає за кордон у рамках службових поїздок — принаймні раз на квартал. Водночас, розкривати подробиці поїздок Бабенко відмовився, посилаючись на внутрішні положення установи.
«Це ж таке поняття — відносне. Часто, не часто… Але буває. Ну раз на квартал точно», — прокоментував чиновник.
Він додав, що все згідно з діючими нормами: «Це професійне питання, це конфіденційно. Це передбачено статутом підприємства. Все згідно з діючими нормами. Не переживайте».
Як пише «РБК-Україна», крім витрат на закордонні поїздки, ГЕЦ системно оновлює службовий автопарк — також за рахунок бюджету: «Так, у січні 2025 року центр придбав Skoda Superb у повній комплектації за 2,16 млн грн. Автомобіль має масажні крісла, шкіряний салон, аудіосистему з 14 динаміків, клімат-контроль із кількома зонами, адаптивний круїз-контроль, електропривід багажника та камери кругового огляду. У 2024 році ДЕЦ закупив Hyundai Staria бізнес-класу за 2,7 млн грн, а також дві Skoda Octavia A8. Роком раніше — Toyota Camry Hybrid у комплектації Elegance+, що, за підрахунками журналістів, обійшлася дорожче за аналогічне авто, придбане іншим держпідприємством. У листопаді того ж року установа вдруге придбала Hyundai Staria».
Такі закупівлі техніки преміального сегмента для структури, яка не виконує транспортних функцій, викликають сумніви щодо доцільності та обґрунтованості витрат, пише видання. За інформацією джерел «РБК-Україна» у МОЗ, Михайло Бабенко нібито часто використовує службові автомобілі у власних цілях, у тому числі і під час закордонних поїздок.
Видання направило запити до МОЗ та ГЕЦ з проханням надати повний перелік транспортних засобів, що знаходяться у розпорядженні центру, та інформацію про їхнє закріплення. Окремо запитані дані про службові поїздки самого Бабенка — з уточненням кількості, напрямків, мети та результатів відряджень.
Крім того, «РБК-Україна» звернулося до Національного агентства з питань запобігання корупції із запитом про перевірку можливого конфлікту інтересів у діях Михайла Бабенка.
Раніше ЗМІ знайшли зв'язок між чиновником МОЗ Бабенка та дистриб'ютором Ozempic, який нелегально потрапляє в Україну.207
