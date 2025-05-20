Депутати Київради від «Слуги народу» з початку повномасштабної війни провели сотні днів у Європі, оформляючи свої поїздки як «відрядження» та одержуючи додатково сотні тисяч гривень із бюджету. Про це повідомляє сайт Informator.ua, посилаючись на документи про відрядження, які опинилися у розпорядженні редакції видання.

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Як пише «Інформатор», аналіз документів показав, що лідером за кількістю відряджень та кількістю днів, проведених у Європі, стала депутат-слуга Євгенія Кулеба.

«З 2022 року вона оформлювала собі відрядження 17 (!) разів. Причому переважно в теплу пору року. Подорожувала такими містами, як Лондон, Единбург, Відень. Також побувала на Кіпрі, в Турції, Болгарії та інших курортних та туристичних країнах. Загалом провела за кордоном 131 день», — написав «Інформатор».

Як пише видання, інша «слуга» — Лілія Пашинна — оформляла відрядження 7 разів.

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«Загалом провела в Європі 53 дні. А Олена Говорова їздила у відрядження 12 разів, нагуляла Європою понад 100 днів. Також переважно влітку і в таких містах, як Париж, Лілль, Тулуза, Софія, Гельсінкі, Женева, Люксембург і т.д.», — пише «Інформатор».

«Інформатор» повідомляє, що згідно з отриманими виданням документами, Говорова стала лідеркою за кількістю грошей, які витребувала з бюджету Києва на свої закордонні поїздки: «З 2022 року вона витребувала з бюджету понад пів мільйона гривень компенсації за свої закордонні поїздки».

Як повідомляє «Інформатор», загалом за час повномасштабної війни практично всі депутати-«слуги» з Київради побували у відрядженнях: «Причому не лише жінки. Наприклад, Георгій Зантарая виїжджав за кордон 9 разів, провів у „відрядженнях“ 86 днів. Глава фракції Вітренко також виїжджав за кордон».

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Наразі йде збір підписів під петицією за відставку голови фракції «Слуга народу» у Київраді Андрія Вітренко з голови бюджетної комісії. Через свою зайнятість на іншій роботі, — замміністра освіти, він ігнорує засідання комісії. Крім того, нещодавно Вітренко потрапив у скандал із використанням плагіату: у 6 його роботах виявився плагіат зі старих робіт російських науковців та фальсифікація даних.

*У заголовку фото-колаж «Інформатора»

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