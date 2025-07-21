ЗМІ знайшли звʼязок між посадовцем МОЗ Бабенко та дистриб’ютором Ozempic, який нелегально потрапляє в Україну: що відомо

Один із керівників Міністерства охорони здоров’я України — директор Державного експертного центру МОЗ Михайло Бабенко, може бути пов’язаний впродовж багатьох років із компанією, що імпортувала продукцію Novo Nordisk — виробника препарату Ozempic (семаглутид), який останнім часом активно використовується українцями як засіб для схуднення. Про це йдеться у журналістському розслідуванні «РБК-Україна».

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«Під час аналізу відкритих джерел ми з’ясували, що один із його нинішніх представників — керівник Державного експертного центру МОЗ Михайло Бабенко — впродовж багатьох років був тісно пов’язаний із компанією, що фігурує в цій історії», — повідомляє «РБК-Україна».

Директор Державного експертного центру МОЗ Михайло Бабенко

Як пише видання, препарат, офіційно зареєстрований в Україні як засіб для лікування діабету ІІ типу, сьогодні активно обговорюється в політичних та бізнесових колах як «укол для схуднення». Однак легальні поставки «Оземпіку» в Україну відсутні, і, за даними журналістів, препарат потрапляє до країни нелегальними каналами.

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У ході розслідування з’ясовано, що Бабенко у минулому володів часткою у ПрАТ «Медфарком-Центр» — компанії, яка була багаторічним дистриб’ютором Novo Nordisk в Україні. Ця компанія двічі фігурувала у справах Антимонопольного комітету: у 2018 та 2021 роках на неї було накладено штрафи за антиконкурентні дії, пов’язані зі встановленням цін на продукцію Novo Nordisk. Сума другого штрафу сягнула 188 млн грн.

Крім того, згідно з даними судового реєстру, Бабенка тричі визнавали винним у порушенні податкового законодавства під час його роботи в «Медфарком-Центрі» — у 2015, 2016 та 2019 роках. Уникнути покарання вдавалося через строки давності або відсутність складу злочину.

На запит журналістів про його можливу причетність до неофіційного постачання Ozempic нинішній посадовець МОЗ відповів: «Я не знаю, як він потрапляє в Україну. Це не наша компетенція. Це питання до Держлікслужби».

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Можливу власну причетність та свого оточення до постачанням препарату VIP-клієнтам заперечує: «Ні, я цього не підтверджую. Це продукція компанії Novo Nordisk — і формат ексклюзивних домовленостей тут виключений. Це неправда», — запевняє Михайло Бабенко в коментарі «РБК-Україна».

Водночас, за словами представників Держлікслужби, у країні фіксуються факти продажу препарату без ліцензій, через неофіційні сайти та навіть у мережах аптек. У Миколаєві, зокрема, судом було арештовано партію підробленого «Оземпіку» після скарги пацієнта на погіршення здоров’я. Інші справи зафіксовані в Ужгороді, Львові та Харкові.

«Коли ліки потрапляють в країну в обхід офіційних каналів — це ризик для здоров’я. Особливо, якщо мова йде про препарат, який має температурні вимоги до транспортування», — зазначив заступник голови Держлікслужби Геннадій Вовк.

Попит на препарат, згідно з розслідуванням, стрімко зростає. На тлі глобального тренду його використовують не лише пацієнти з діабетом, а й публічні особи — від шоуменів до політиків. Через це формується тіньовий ринок, де вартість препарату в рази перевищує номінальну.

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У коментарі «РБК-Україна» Бабенко заперечив будь-яку причетність до поставок препарату VIP-клієнтам, заявивши, що не має зв’язку з компанією-виробником та її представниками. «Це продукція компанії Novo Nordisk — і формат ексклюзивних домовленостей тут виключений», — сказав він.

«РБК-Україна» направило запити до МОЗ, Держлікслужби та українського представництва Novo Nordisk із проханням надати офіційні роз’яснення щодо можливого конфлікту інтересів та механізму поширення препарату.

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