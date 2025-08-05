На якому каналі безкоштовно дивитись онлайн «Полісся» — «Пакш»: розклад трансляцій та прогноз на матч єврокубків

У четвер, 7 серпня, житомирське «Полісся», що вибило з турніру «Санта-Колому» з Андорри (1:2 на своєму полі, 4:1 на виїзді), проведе на стадіоні «Татран» у словацькому Пряшові номінально домашній поєдинок 3-го відбірного раунду. Ліги конференцій проти володаря Кубка Угорщини «Пакша» (арбітр — Йоакім Естлінг зі Швеції).

ВІДЕО ДНЯ

Суперник команди Руслана Ротаня, у складі якого немає жодного легіонера, в 1-му відбірному раунді Ліги Європи капітулював перед румунським «Клужем» (0:0 вдома, 0:3 у гостях), а в 2-му раунді кваліфікації Ліги конференцій пройшов словенський «Марібор» (1:0 на своєму полі, 1:1 на виїзді). Встиг «Пакш» стартувати і в чемпіонаті Угорщини, розгромивши в гостях «Кішварду» — 5:1 (Шендрей, 5, Дюркітс, 26, Хан, 35, 39, Пето, 86 — Йорданов, 24).

Відеоогляд матчу «Кішварда» — «Пакш» — 1:5

Букмекери у майбутньому поєдинку бачать невеликим фаворитом український клуб. Наприклад, контора Vbet ставки на перемогу «Полісся» приймає з коефіцієнтом 2,47, на нічию — 3,34, на виграш підопічних Дьйордя Богнара — 3,03.

РЕКЛАМА

У прямій трансляції матч «Полісся» — «Пакш» на території України покаже (початок — о 21:00) канал «КС ТБ I Єврокубки» (у розділі «Спорт» на «Київстар ТВ»). Щоб безкоштовно дивитися поєдинок, достатньо ввести на сайті «Київстар ТВ» номер свого мобільного телефону, а потім — код, який відразу прийде по СМС.

Ліга конференцій. 3-й відбірний раунд. Перший матч

7 серпня (четвер)

РЕКЛАМА

«Полісся» — «Пакш» 21:00 «КС ТБ I Єврокубки» (на «Київстар ТБ»)

Зустріч у відповідь суперників відбудеться 14 серпня в Пакші (початок — о 19:00).

Нагадаємо, що якщо «Полісся» пройде «Пакш», то зустрінеться в раунді плей-оф кваліфікації Ліги конференцій з італійською «Фіорентиною». Перша гра — 21 серпня вдома, поєдинок у відповідь — 28-го в гостях. Інакше команда Руслана Ротаня припинить виступи у єврокубках.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Полісся» у стартовому поєдинку чемпіонату України перемогло в гостях «Карпати».

РЕКЛАМА

Фото ФК «Полісся»

35

Читайте нас у Facebook