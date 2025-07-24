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«Полісся» відзначило тренерський дебют Ротаня в єврокубках поразкою від клубу з Андорри: відеоогляд матчу відбору Ліги конференцій
У четвер, 24 липня, «Полісся» у день дебюту на чолі житомирян та на єврокубковій ниві нового наставника команди Руслана Ротаня зіграло на стадіоні «Татран» у словацькому Пряшові номінально домашній матч 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій проти бронзового призера чемпіонату Андорри «Санта-Коломи».
Ліга конференцій. 2-й відбірний раунд. Перший матч
«Полісся» (Україна) — «Санта-Колома» (Андорра) — 1:2
«Полісся»: Кудрик, Михайличенко, Безкоровайний (Сарапій, 46), Чоботенко, Хадрой (Тейлор, 46, Крушинський, 65), Бабенко, Йосефі, Андрієвський, Гонсалвеш (Назаренко, 76), Гуцуляк, Гайдучик (Філіппов, 60).
Голи: Гуцуляк (21) — Ремолінс (27), Креспо (44).
Не найсильніший навіть за мірками Андорри клуб «Санта-Колома» вже створив сенсацію на старті єврокубкового сезону, вибивши учасника плей-оф Ліги конференцій-2024/2025 боснійський «Борац» (4:1 у гостях, 0:2 удома). Тож хлопцям Ротаня слід було бути насторожі. А вони, схоже, і думки не припускали, що дзвінкий ляпас від «футбольного карлика» може дістатись і їм. Швидкий і легкий гол Гуцуляка лише приспав пильність житомирян. А ось андорцям, схоже, начхати було, що про їхній рівень думають — вони відповіли двічі, і на перерву команди пішли за рахунку 1:2.
Щоб відігратися, «Поліссю», у якого тепер три поразки у трьох поєдинках у єврокубках, не вистачило цілого другого тайму. Так, є ще матч у відповідь. Але в душу своїм уболівальникам хлопці з Житомира плюнули добряче…
Зустріч у відповідь суперників відбудеться 31 липня в андорському місті Енкамп (початок — о 19:00).
Нагадаємо, що якщо «Полісся» пройде «Санта-Колому», то зустрінеться в 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій з переможцем пари «Пакш» (Угорщина) — «Марібор» (Словенія). Перша гра — 7 серпня вдома, матч у відповідь — 14-го в гостях. Інакше команда Руслана Ротаня припинить виступи у єврокубках.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» у відбірному поєдинку Ліги чемпіонів розгромило мальтійський «Хамрун Спартанс».
Фото ФК «Полісся»88
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