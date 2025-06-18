Ситуація напружена: син Девіда Бекхема Бруклін проігнорував лицарське звання батька

Син Девіда Бекхема Бруклін, який вирішив перервати всі зв’язки з батьками, знову спричинив ажіотаж в інтернеті, не святкуючи публічно нещодавню подію свого батька на тлі тривалих сімейних сварок. 26-річний футболіст, старший син Девіда та Вікторії Бекхемів, промовчав у соціальних мережах про лицарське звання свого батька.

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Натомість інші члени родини висловили свою гордість і радість з приводу почесті, отриманої колишнім футболістом, пише thenews.com.

В інстаграмі Ромео Бекхем висловив захоплення, написавши: «Так пишаюся». Круз Бекхем також віддав шану, сказавши: «Я так пишаюся, тату, я люблю тебе. Сер Девід Бекхем. Це гарно звучить».

Вікторія також поділилася зворушливим постом для свого чоловіка. Вона опублікувала фото, на якому вони ніжне обіймаються, і зробила підпис:

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«Ти завжди був моїм лицарем у сяйних обладунках, але тепер це офіційно. Сер @davidbeckham!!! Яка честь, я не можу пишатися тобою більше. Твоя відданість найважливішим речам — твоїй країні, твоїй роботі, твоїй пристрасті та, найголовніше, твоїй родині — ніколи не похитнулася. Я так тебе люблю xxxx».

Тим часом відсутність Брукліна та його дружини Ніколи Пельц викликала обговорення серед шанувальників щодо тривалої напруженості у родині.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Бекхеми простягнули «оливкову гілку миру» синові Брукліну, але не отримали відповіді.

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