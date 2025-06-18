- 00:07 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 18.06 23:02 На закупівлі медобладнання для онкохворих Інституту раку вкрали понад 231 мільйон гривень, — НАБУ
- 18.06 22:27 Секрети використання лаванди на кухні: деякі з них вам точно сподобаються
- 18.06 22:00 Ароматне масло з анчоусами: просто і смачно
- 18.06 21:30 Ситуація напружена: син Девіда Бекхема Бруклін проігнорував лицарське звання батька
- 18.06 21:01 Як вибрати солодкий кавун у магазині: є перевірені методи
- 18.06 20:52 Україна U21 у грі з червоною карткою поступилася Нідерландам і вилетіла з Євро-2025: відеоогляд матчу
- 18.06 20:45 «Милуючись трояндами художниці Олени Нестерової, неначе відчуваєш їх аромат», — колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк
- 18.06 20:33 Зробив свідомий вибір на користь військової служби: війна забрала життя 24-річного прикордонника з Чернігівщини
- 18.06 20:06 Мафіни з виноградом, сиром дорблю та мигдалем: сміливо подавайте на святковий стіл
- 18.06 19:54 Близнюкам — «Зірка», Овнам — «Імператор», а Стрільцям — «Маг»: Таро-прогноз та поради карт на 19 червня
- 18.06 19:48 У Києві назвали кількість загиблих під час ракетної атаки росіян
Ситуація напружена: син Девіда Бекхема Бруклін проігнорував лицарське звання батька
Син Девіда Бекхема Бруклін, який вирішив перервати всі зв’язки з батьками, знову спричинив ажіотаж в інтернеті, не святкуючи публічно нещодавню подію свого батька на тлі тривалих сімейних сварок. 26-річний футболіст, старший син Девіда та Вікторії Бекхемів, промовчав у соціальних мережах про лицарське звання свого батька.
Натомість інші члени родини висловили свою гордість і радість з приводу почесті, отриманої колишнім футболістом, пише thenews.com.
В інстаграмі Ромео Бекхем висловив захоплення, написавши: «Так пишаюся». Круз Бекхем також віддав шану, сказавши: «Я так пишаюся, тату, я люблю тебе. Сер Девід Бекхем. Це гарно звучить».
Вікторія також поділилася зворушливим постом для свого чоловіка. Вона опублікувала фото, на якому вони ніжне обіймаються, і зробила підпис:
«Ти завжди був моїм лицарем у сяйних обладунках, але тепер це офіційно. Сер @davidbeckham!!! Яка честь, я не можу пишатися тобою більше. Твоя відданість найважливішим речам — твоїй країні, твоїй роботі, твоїй пристрасті та, найголовніше, твоїй родині — ніколи не похитнулася. Я так тебе люблю xxxx».
Тим часом відсутність Брукліна та його дружини Ніколи Пельц викликала обговорення серед шанувальників щодо тривалої напруженості у родині.
Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Бекхеми простягнули «оливкову гілку миру» синові Брукліну, але не отримали відповіді.132
Читайте нас у Facebook
Близнюкам — «Зірка», Овнам — «Імператор», а Стрільцям — «Маг»: Таро-прогноз та поради карт на 19 червня
Тельцям категорично не можна сьогодні брехати, а Левам не варто розпочинати новий проєкт: гороскоп на 18 червня та інформація про сумісність у шлюбі від мольфара