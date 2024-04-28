Періс Гілтон знялась у відвертій фотосесії, підтримавши тренд Б’янки Цензорі

Після святкування свого 43-го дня народження Періс Гілтон поступово відходить від образу «зразкової» матусі двох дітей і все більше нагадує «світську левицю» і подругу Брітні Спірс, якою вона була до заміжжя.

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Такий висновок зробили шанувальники Періс після її відвертої фотосесії для журналу Flaunt, якою вона наче хотіла підтримати тренд, заданий другою дружиною Каньє Веста Б'янкою Цензорі: чим менше одягу, тим краще.

Періс Гілтон з улюбленим годинником

Фотосесія включає кілька фотографій, в ній є як кольорові, так і чорно-білі кадри, але всі вони так чи інакше відверті. Так, на двох з них вона була в колготках у велику сітку, одягнених на спідню білизну, причому на одній із фотографій вона при цьому одягла піджак на голе тіло.

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Такий собі "діловий" образ

Також у журналі опублікували фото 43-річної Періс Хілтон у бюстгальтері та панчохах — це була чорна спідня білизна Dolce & Gabbana. На волоссі зірки було «мокре укладання», а макіяж був виконаний у ніжних тонах.

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Періс у Dolce & Gabbana

При цьому Періс дала розгорнуте інтерв'ю, в якому розповіла, що пережила безліч травм і побудувала «стіну навколо свого серця», щоб нікого туди не пускати. Але шлюб і діти змінили це, і зараз Періс Хілтон відчуває таке кохання, якого раніше в її житті не було.

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Зазначимо, що нещодавно Періс Гілтон стала мамою: обидві її дитини з'явилися на світ минулого року від сурогатних матерів. У січні 2023 року в сім'ї з'явився хлопчик Фенікс, а вже у листопаді 2023-го дівчинка, яку назвали Лондон. За словами Періс Гілтон, через невелику різницю у віці вони «ніби двійнята».

При цьому не всі вірять у те, що материнство дійсно змінило життя Періс Гілтон, ходять чутки, що вона проводить з дітьми недостатньо часу, воліючи просто фотографуватися з ними для соціальних мереж. Ці чутки були підігріті власним визнанням світської левиці, яка заявила, що в перший рік життя сина вона жодного разу не змінювала йому памперси.

А тим часом Брітні Спірс остаточно позбулася опіки батька, досить дивно відсвяткувавши рішення суду на свою користь.

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