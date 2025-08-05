Обов’язково заглиблюйте пагони до верхньої бруньки: фермерка показала, як правильно розмножувати смородину

Дерева та чагарники обрізають не лише восени чи навесні, але й влітку — це і омолодження, і стимуляція роста. Проводять такі роботи і зі смородиною.

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А авторка каналу «Сімейний сад» розповіла, як правильно розмножувати смородину. Так, потрібно брати визрілі однорічні пагони товщиною з простий олівець.

Живці потрібно нарізати довжиною по 15−20 см, по 4−5 бруньок на кожному. Нижній зріз живця під брунькою роблять косим, а верхній — прямим.

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Фермерка звернула увагу на те, що смородину потрібно висаджувати під кутом 45 градусів, обов’язково заглиблюючи живці до верхньої бруньки — так утвориться більше коренів.

Авторка відео радить садоводам не переплутати де верх живця, а де ниж: бруньки мають дивитися вгору.

Після висадки живців грунт ущільнюють та поливают добривом, яке пришвидшує укорінення. Через рік з таких живців виростають міцні саджанці.

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Про те, чому смородина передчасно осипається, та як з цим боротися, читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

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