Не лише навесні та восени: що важливо знати про червневу обрізку плодових дерев і чагарників і як її правильно зробити

Забудьте про обрізку лише навесні чи восени! Червень — ідеальний час для літньої обрізки, яка допоможе омолодити та сформувати ваш сад. У цей період молоді «молочні» пагони легко розпізнати, а також добре видно хворі, сухі чи підмерзлі гілки, що лише загущують крону, пишуть Добрі Новини.

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Переваги червневої обрізки

• Омолодження та формування: Дозволяє сформувати компактні дерева та кущі, зручні для догляду та збору врожаю.

• Здоров'я рослин: Видалення хворих гілок запобігає поширенню шкідників та хвороб.

• Стимуляція росту: Літня обрізка стимулює ріст нових пагонів, які встигають зміцніти до зими, роблячи кущі густішими та витривалішими.

• Правильне освітлення: Обрізка сприяє формуванню відкритої, чашоподібної крони, що краще освітлюється сонцем та провітрюється.

На що звернути увагу

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1. Чорна смородина: Видаліть сухі гілки біля основи та прорідіть молоду поросль, залишаючи найсильніші пагони. Верхівки молодих пагонів варто прищипнути для кращого кущіння.

2. Червона смородина: Також підлягає обрізці в червні, але прищипування не є обов'язковим.

3. Декоративні кущі: Після цвітіння проведіть легку обрізку для збереження форми, враховуючи, на яких пагонах утворюються квіти.

4. Поросль від щеплення: Обов'язково своєчасно видаляйте її, щоб уникнути витіснення прищепленої частини. Послабте або змініть обв'язку на місці щеплення.

5. Формування молодих дерев: Вкорочуйте довгі пагони, залишаючи головні скелетні гілки, щоб зменшити висоту крони та полегшити догляд за деревом.

При обрізці завжди спрямовуйте зріз так, щоб листочок або брунька «дивилися» назовні, це сприяє правильному формуванню крони. Видалені гілочки чорної смородини можна висушити й використовувати для чаю або консервації.

Раніше «ФАКТИ» писали, як правильно влітку обрізати малину.

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