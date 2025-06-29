41.36 / 41.93 48.58 / 49.33
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Не лише навесні та восени: що важливо знати про червневу обрізку плодових дерев і чагарників і як її правильно зробити

11:07 29 червня 2025
Як робити обрізку дерев та кущів у саду влітку

Забудьте про обрізку лише навесні чи восени! Червень — ідеальний час для літньої обрізки, яка допоможе омолодити та сформувати ваш сад. У цей період молоді «молочні» пагони легко розпізнати, а також добре видно хворі, сухі чи підмерзлі гілки, що лише загущують крону, пишуть Добрі Новини.

Переваги червневої обрізки

• Омолодження та формування: Дозволяє сформувати компактні дерева та кущі, зручні для догляду та збору врожаю.
• Здоров'я рослин: Видалення хворих гілок запобігає поширенню шкідників та хвороб.
• Стимуляція росту: Літня обрізка стимулює ріст нових пагонів, які встигають зміцніти до зими, роблячи кущі густішими та витривалішими.
• Правильне освітлення: Обрізка сприяє формуванню відкритої, чашоподібної крони, що краще освітлюється сонцем та провітрюється.

На що звернути увагу

РЕКЛАМА

1. Чорна смородина: Видаліть сухі гілки біля основи та прорідіть молоду поросль, залишаючи найсильніші пагони. Верхівки молодих пагонів варто прищипнути для кращого кущіння.
2. Червона смородина: Також підлягає обрізці в червні, але прищипування не є обов'язковим.
3. Декоративні кущі: Після цвітіння проведіть легку обрізку для збереження форми, враховуючи, на яких пагонах утворюються квіти.
4. Поросль від щеплення: Обов'язково своєчасно видаляйте її, щоб уникнути витіснення прищепленої частини. Послабте або змініть обв'язку на місці щеплення.
5. Формування молодих дерев: Вкорочуйте довгі пагони, залишаючи головні скелетні гілки, щоб зменшити висоту крони та полегшити догляд за деревом.

При обрізці завжди спрямовуйте зріз так, щоб листочок або брунька «дивилися» назовні, це сприяє правильному формуванню крони. Видалені гілочки чорної смородини можна висушити й використовувати для чаю або консервації.

Раніше «ФАКТИ» писали, як правильно влітку обрізати малину.

РЕКЛАМА

124

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Зодіак і дівчина, фото з відкритих джерел

Хвиля удачі накриє з головою: у перші дні липня успіх прийде до п'яти знаків зодіаку

Східний гороскоп на тиждень з 30 червня до 6 липня 2025 року

Бикам потрібно виявити обережність, на Змій чекають випробування, а у Тигрів починається біла смуга: східний гороскоп на тиждень 30 червня — 6 липня

Кабачки по-турецьки

Кабачки по-турецьки за 5 хвилин на пательні: будете готувати їх щодня, бо це смачно й доступно

Кавову гущу використовують у якості добрив. Фото Pixabay

Кавова гуща як добриво: для яких рослин підходить найкраще

Наступний матеріал
Новини партнерів