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Суперпідживлення для смородини: вносите раз на рік — і збирайте урожай відрами

15:46 29 липня 2025
Кущі смородини після підживлення потрібно полити, фото з відкритих джерел

Щоб збирати багатий урожай смородини, потрібно не тільки знати місце, де посадити кущ, але й правильно доглядати рослину — боротися зі шкідниками, вчасно вносити добрива та поливати.

Автори Telegram-каналу «Ідеї для дачі та дома» впевнені, що восени під кущі смородини можна один раз внести потрібне добриво й про інші підживлення можна забути.

Для приготування «диво-підживлення» потрібно змішати три кілограми доломітового борошна, 10 грамів борної кислоти й одну столову ложку мідного купоросу. Все добре перемішати й підсипати в приствольні кола смородини.

Після цього чагарник треба рясно полити, щоб добриво швидше ввібралося в коріння. А потім пропушити сапкою й замульчувати ґрунт соломою. Це збільшить урожай ягід.

У складі такого підживлення багато кальцію та магнію, що дає кущам без проблем перезимувати.

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Ми також розповідали, чому на смородині передчасно обсипаються ягоди, та як із цим боротися.

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