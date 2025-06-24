Зробіть так, і ягоди смородини не осипляться передчасно

Досвідчені садівники знають, що смородина досить невибагливий кущ. Вона родюча й тішить господарів рясним врожаєм ягід. Але часом трапляється так, що ягоди самі собою опадають на землю.

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Таке може статись як на молодих, та і на старих кущах через нестачу або надлишок вологи, застій води, тінь, протяг, шкідників та хвороби.

Причиною також може бути погане запилення, пише gazeta.ua.

Якщо смородина опадає ще на етапі зав'язі, тоді причиною може бути погане запилення. Кущі потребують перехресного запилення, аби повноцінно родити. Агрономи радять вирощувати на ділянці декілька сортів смородини з різним терміном дозрівання ягід. А для хорошого запилення відстань між ягодами не має перевищувати 20 метрів.

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Щоб визначити, чого опадають ягоди смородини, потрібно ретельно обстежити ділянку.

По-перше, смородині для росту та розвитку потрібно багато простору, а також помірне сонце і тихе, захищене від вітру місце. Якщо місце вибрано невдало, тоді це призведе до опадання ягід.

Смородина потребує регулярного поливу, і якщо стоїть спека, а поливу немає — кущ почне скидати ягоди. У такому випадку смородину потрібно полити — під один кущ влити 4 — 5 відер води.

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Якщо води надто багато, ягоди також опадатимуть. Тож під час дощового періоду поливати смородину не потрібно.

Коли ягоди сиплються з молодих кущів смородини, їм просто не вистачає сил утримати на собі великий урожай. Зазвичай потрібно просто почекати кілька років, і проблема зникне. Проте коли кущі старі, їх варто позбутися та посадити нові.

Причиною опадання ягід також можуть бути різноманітні захворювання, наприклад, борошниста роса та антракоз.

Щоб захистити від хвороб, потрібно робити профілактичні обробки кущів з початку літа.

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Наприклад, змішати 1 літр сироватки або кислого молока, 1 літр води, 5 крапель йоду. Обприскати листя ввечері або зранку, 1 раз на тиждень.

Ще один рецепт — змішати 1 ст. ложку соди, 1 ч. ложку рідкого мила, 1 літр води. Обробити уражені ділянки.

Обробляти кущі потрібно при появі перших ознак ураження.

Шкодять смородині також вогнівка, пильщик та метелик-скляниця. Для обробки від шкідників зробити настій — 200 г тютюнового пилу або золи та 10 л окропу. Настоювати 24 години, процідити. Додати 1 ст. ложку мила. Обприскати кущі ввечері, без дощу і вітру.

Відлякує попелицю, гусінь, вогнівку — головних ворогів ягід.

Зазначимо, досвідчені городники знають, як вибирати сусідів для смородини, щоб не втрати рослину й завжди мати гарний врожай ягід.

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