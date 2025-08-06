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Замість зенітних дронів проти «Шахедів» — багаторазові реактивні: в Україні розробляють новий засіб боротьби з російськими БПЛА
На тлі появи нових російських БПЛА для атак по українських містах, в Одесі розпочали розробку дрона, який їм протистоятиме. Причому не йдеться про зенітні FPV-дрони, а про реактивні БПЛА багаторазового використання, озброєні дробовиками.
Як повідомляють ЗМІ, розробкою майбутнього засобу боротьби із «Шахедами» зайнялося одеське конструкторське бюро «Технарі». Готові вже й перші дослідні зразки майбутнього дрону, який отримав назву «Мангуст».
Конструктори вирішили, що зенітні FPV-дрони одноразової дії мають ряд недоліків — мала швидкість до 250 км/год, необхідність у великій кількості як самих дронів, так і їхніх операторів для знищення одного «Шахеда». З цією метою розробники вирішили створити реактивний дрон-перехоплювач багаторазового використання, в рамках чого обладнали безпілотник реактивним двигуном та зброєю у вигляді дробових зарядів для ураження «Шахеда».
Так, за даними конструкторів, реактивний двигун «Мангуста» дозволяє йому досягати швидкості в 300−310 км на годину, чого вистачить, щоб без проблем наздоганяти навіть майбутні варіанти «Шахедів». Максимальна висота польоту — 5000 м, бойовий радіус — близько 12 км.
Дрон має власну систему донаведення, яка орієнтується на теплове випромінювання «Шахедів». Так, перехоплювач здатний візуально фіксувати ціль з 800 м, а система автонаведення включається на відстані 150−200 м. Після захоплення цілі на такій дистанції участь оператора вже не потрібна — подальше зближення та атака відбуваються автоматично. За задумом розробників, «Мангуст» підлітатиме до «Шахеда», стрілятиме дробовим зарядом у двигун або гвинт ворожого безпілотника, а потім продовжуватиме місію або повертатиметься на дозаправлення та перезаряджання.
Зауважимо, що ідея високої ефективності зенітних FPV-дронів підтримується не всіма експертами.128
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