Частину українців можуть звільнити від сплати ЄСВ: у Раді чекають на схвалення нові правила оподаткування

Українське законодавство передбачає, що фізичні особи-підприємці, які наразі вступили до лав Сил оборони та захищають країну, на час служби звільняються від подання звітності та сплати податків, у тому числі й ЄСВ. Тим часом в парламенті було зареєстровано проєкт закону щодо звільнення від сплати єдиного соціального внеска деяких категорій громадян.

ВІДЕО ДНЯ

Так, нещодавно народним депутатам було надано на ознайомлення проєкт закону про внесення змін до статті 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» щодо звільнення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування осіб незалежно від виду призначеної та виплачуваної ним страхової виплати (пенсії) чи соціальної допомоги.

Цим документом автори пропонують уточнити, що отримання пенсіонерами (які отримують дохід як ФОП, провадять незалежну професійну діяльність, є членами фермерського господарства) іншого виду пенсійного забезпечення, ніж пенсія за віком або за вислугу років, або соціальна допомога, не позбавляє їх набутого права на звільнення від сплати ЄСВ.

Народні депутати зазначають, що чинне законодавство не однозначно трактує звільнення від сплати податку пенсіонерів, які отримують інші соцвиплати, ніж визначені законодавством для звільнення від ЄСВ.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що навесні цього року уряд підготував законопроєкт щодо оподаткування онлайн-торгівлі українців за ставкою 23% (18% податок на доходи фізосіб та 5% військового збору), однак після відставки Кабміну Дениса Шмигаля його поки відклали.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

197

Читайте нас у Facebook