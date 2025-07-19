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Податок у 23% на онлайн-продаж українцям не загрожує: причина в регламенті ВР, але його все одно хочуть впровадити

14:29 19 липня 2025
Податки на онлайн-продаж. Фото Canva/ https://24tv.ua/

Ще у квітні попередній склад Кабінету міністрів України підготував законопроєкт про оподаткування онлайн-торгівлі українців за ставкою 23% (18% податок на доходи фізосіб та 5% військового збору). Однак після відставки уряду Дениса Шмигаля українці, які торгують на онлайн-платформах, можуть зітхнути вільно, принаймні, поки що.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє народна депутатка України Ніна Южаніна. За її словами, це обумовлено вітчизняним законодавством, точніше, статтею 105 Закону України «Про Регламент ВРУ».

«Законопроєкт, внесений Кабінетом Міністрів України, вважається відкликаним, якщо до його прийняття в першому читанні за основу повноваження Кабінету Міністрів України були припинені», — цитує нардеп зміст статті.

Тим самим, за словами політика, подані урядом Шмигаля, але не прийняті хоча б у першому читанні, вважаються відкликаними законопроєкти щодо:

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  • тотального оподаткування доходів громадян від продажу власних вживаних речей в інтернеті (проєкт № 13232);
  • створення у Державній податковій службі Реєстру всіх банківських рахунків та сейфів, а також захмарне збільшення штрафів за фінмоніторингом (проєкт № 13233);
  • узаконення запровадження санкцій щодо громадян України (проєкт № 10072).

Народний депутат України, голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев підтвердив відкликання законів №№ 13232 та 13233, але наголосив, що їх подадуть знову.

«До речі, законопроєкти про оподаткування електронних платформ та SEPA (де реєстр банківських рахунків та комерсантів) у зв'язку з відставкою уряду відкликані. Отже, чекаємо нову серію зрад-спростувань після подання їх від нового уряду», — написав політик.

Як раніше писали «ФАКТИ», ідею запровадження 23%-го податку на онлайн-торгівлю підтримали в МВФ.

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