«Це хто?»: Юрій Ткач викинув власне фото

Популярний актор, зірка «Кварталу 95» Юрій Ткач, який зізнався у особистій кризі, здивував своїм вчинком. Під час відвідування одного з ресторанів, Юрій на стіні помітив своє фото восьмирічної давнини. Світлина, на якій актор не у своїй найкращій формі, йому не сподобалась. Він зняв її та сказав, щоб на це місце повісили фото співака Артема Пивоварова. На своїй сторінці у соціальній мережі Юрій виклав відео, на якому зняв весь процес. Відомо, що останні роки Юрій схуд та дотримується правил здорового харчування.

— Це хто? — запитав Юрій Ткач, знімаючи зі стіни своє фото.

Фото, яке не сподобалося Юрію

Одним з перших відреагував на відео Артем Пивоваров.

«Погоджуюсь)», — написав співак у коментарі.

«Як це хто? — відреагували у мережі. — Це Юрій Ткач. Гарний комік та циркач. Які б ролі він не грав, всюди настрій додавав».

«А тут ще є ті, хто тебе таким знав, Юрчику! - зауважили підписники. — Був гарненький і залишився таким!»

«Зараз дуже круто виглядаєш», — поділилися враженням.

«Єдиний актор, якого не зіпсував шоубізнес, простий і талановитий, браво!» — додали у коментарях.

