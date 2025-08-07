- 15:52 Просто амазонка: мережа в шоці від відео відомої шеф-кухарки
- 15:29 Переслідує підприємця, допомагаючи захопленню його бізнесу: Шнайдер про прокурора Обухівського району
- 15:24 На якому каналі безкоштовно дивитись онлайн «Полісся» — «Пакш»: розклад трансляцій та прогноз на матч єврокубків
- 15:23 Фінляндія не купуватиме у США зброю для України: міністр оборони назвав причину
- 15:02 Керівництво ЦПК Шабуніна стало адвокатами співробітників НАБУ, пов’язаних із рф: блогер Іванов вказав на конфлікт інтересів
- 14:57 Військовий дорікнув Порошенку та його депутатам за масовий виїзд за кордон на відпочинок
- 14:53 Рецепт соковитої кукурудзи від Євгена Клопотенка: як правильно обирати та готувати
- 14:22 Відключатимуть електроенергію через фейкові борги: НКРЕКУ готується прийняти важливу зміну
- 13:51 Джеф Безос запросив у гості: Лео Ді Капріо з нареченою відпочиває на яхті одного з найбагатших людей світу
- 13:15 В Україні можуть знову подорожчати цигарки: до чого тут Євросоюз
- 13:02 У центрі Черкас сталася стрілянина в закладі харчування: озброєний чоловік забарикадувався всередині
- 12:46 «Це хто?»: Юрій Ткач викинув власне фото
«Це хто?»: Юрій Ткач викинув власне фото
Популярний актор, зірка «Кварталу 95» Юрій Ткач, який зізнався у особистій кризі, здивував своїм вчинком. Під час відвідування одного з ресторанів, Юрій на стіні помітив своє фото восьмирічної давнини. Світлина, на якій актор не у своїй найкращій формі, йому не сподобалась. Він зняв її та сказав, щоб на це місце повісили фото співака Артема Пивоварова. На своїй сторінці у соціальній мережі Юрій виклав відео, на якому зняв весь процес. Відомо, що останні роки Юрій схуд та дотримується правил здорового харчування.
— Це хто? — запитав Юрій Ткач, знімаючи зі стіни своє фото.
Одним з перших відреагував на відео Артем Пивоваров.
«Погоджуюсь)», — написав співак у коментарі.
«Як це хто? — відреагували у мережі. — Це Юрій Ткач. Гарний комік та циркач. Які б ролі він не грав, всюди настрій додавав».
«А тут ще є ті, хто тебе таким знав, Юрчику! - зауважили підписники. — Був гарненький і залишився таким!»
«Зараз дуже круто виглядаєш», — поділилися враженням.
«Єдиний актор, якого не зіпсував шоубізнес, простий і талановитий, браво!» — додали у коментарях.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що популярний актор знявся у новому кліпі Артема Пивоварова.334
Читайте нас у Facebook