У червні зросли ризики блокування банківського рахунку: чого не слід писати при карткових переказах, щоб убезпечити себе

Через посилення обмежень на банківські перекази з 1 червня, залишитися без рахунку в банку через його блокування з причини неправильного призначення платежу стає все простіше. І в цих умовах особливо важливим стає правильне формулювання його в платіжних документах.

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На це звертає увагу адвокат Богдан Янків, оскільки правильне призначення платежу дозволить уникнути непотрібної уваги податкової та банку. Результатами ж цього можуть стати блокування рахунку та претензії від податківців.

Так, сімейні перекази та подарунки між близькими родичами — найпоширеніший вид операцій, що викликають питання у податкової. Головне правило: завжди вказувати ступінь споріднення та конкретну мету переказу. Це допоможе уникнути підозр у систематичному отриманні доходів.

Сімейні витрати

Так, якщо йдеться про подарунки від/для родичів, краще використовувати такі формулювання:

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подарунок від матері на день народження;

грошова допомога від батька на навчання;

подарунок від бабусі на випускний;

фінансова підтримка від дружини для лікування.

При цьому слід пам'ятати, що подарунки між родичами 1−2 рівня (батьки, діти, подружжя) взагалі не оподатковуються. Тому чітке зазначення родинних зв'язків особливо важливе.

Якщо йдеться про допомогу родичам, то при регулярних переказах слід варіювати формулювання та вказувати конкретні потреби. Це покаже, що кошти передаються з турботою, а не як оплата за послуги, наприклад:

допомога батькам на комунальні платежі;

фінансова підтримка сина на навчання;

допомога доньці на оренду житла;

матеріальна допомога родичам на ліки.

Загальні витрати з родиною або друзями

Розрахунки за спільні витрати — абсолютно нормальна практика серед друзів та членів сім'ї. Ключ до успіху — докладно описувати, за що відбувається компенсація, та вказувати конкретні місця або події.

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Наприклад, якщо йдеться про витрати з друзями, краще використовувати формулювання на зразок:

компенсація витрат на спільну вечерю в ресторані Xxx;

розрахунок за пальне на спільну поїздку до Львова;

повернення коштів за квитки в кіно на фільм Xxx;

компенсація частини рахунку за спільне святкування;

розрахунок за спільне замовлення їжі.

Завжди згадуйте конкретні деталі — назву ресторану, напрямок поїздки або фільм. Це робить переказ природним та зрозумілим для податкової. А ще краще — зберігайте документи, що підтверджують відповідні витрати. Наприклад, це можуть бути фіскальні чеки, товарні чеки або накладні.

Сімейні витрати можна проводити з формулюваннями такими як:

компенсація комунальних платежів за квартиру;

відшкодування витрат на продукти за тиждень;

компенсація оплати за дитячий садок;

повернення коштів за сімейну відпустку.

Сімейні розрахунки особливо не викликають підозр, але все одно -конкретизуйте період та тип витрат. Це підкреслює побутовий характер операції.

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Повернення боргів та позик

Повернення раніше отриманих коштів — найкращий спосіб пояснити великі суми переказів. Головне — вказати дату початкового отримання позики та, за можливості, посилатися на документи або свідків.

Так, якщо є документи позики, то підійдуть формулювання:

повернення боргу за розпискою від 15.03.2025;

погашення позики за договором № 15 від 20.02.2025;

повернення коштів за розпискою про позику;

погашення заборгованості згідно з домовленістю.

Якщо є розписки або договори, обов'язково вказуйте їх номери та дати. Це найнадійніший захист від податкових претензій щодо джерел доходів.

Повернення боргів без документів:

повернення позики, наданої готівкою 10.01.2025;

погашення боргу за усною домовленістю;

повернення коштів, взятих на навчання.

Навіть при усних домовленостях намагайтеся згадати дату надання позики та її мету. Це надає достовірності вашим поясненням перед податковою.

Також адвокат підкреслює, що категорично не слід згадувати у призначенні платежу фраз, які можуть прямо вказувати на отримання доходу від трудової або підприємницької діяльності. До таких фраз належать:

за послуги;

за роботу;

оплата за консультацію;

за товар;

гонорар;

винагорода.

Регулярні платежі

Будь-які регулярні платежі викликають більше підозр, тому тут слід бути особливо уважним і не використовувати однакові формулювання — це «червоний прапорець» для податкової служби. Система автоматично відстежує такі патерни, як потенційні приховані доходи від підприємницької діяльності. Якщо отримуєте регулярні перекази, варіюйте формулювання — замість однакового «Допомога від батьків» використовуйте:

щомісячна фінансова підтримка від батьків;

допомога від родини на навчання за березень;

матеріальна підтримка від родичів;

регулярна допомога на житло від батьків.

Різні формулювання показують природний характер сімейної допомоги, а не систематичні виплати за послуги. Додавайте періоди, конкретні цілі та варіюйте терміни — це зробить переказ менш підозрілим для автоматизованих систем моніторингу податкової.

Зауважимо, що, на думку банкірів, посилення лімітів банківських переказів піде на користь самим українським банкам.

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