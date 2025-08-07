41.19 / 41.72 48.04 / 48.74
В Україні можуть знову подорожчати цигарки: до чого тут Євросоюз

13:15 7 серпня 2025
ціни на цигарки

Після того, як навесні в Україні виросли акцизи на тютюнові вироби, курці можуть знову почати готуватися до зростання цін на цигарки. Щоправда, найімовірніше, це станеться вже 2026-го.

Як повідомляє ТСН, у Європейському Союзі готуються до значного підвищення мінімального акцизу на тютюнові вироби, що може призвести до зростання цін на цигарки у 2,4 рази. Йдеться про збільшення мінімального акцизу на цигарки на 139% - з 90 до 215 євро за 1000 штук.

З 27 країн Євросоюзу у 22 акциз становить менше запропонованої цифри і тому може бути підвищений. Також цей акциз стосуватиметься електронних сигарет, тютюну для нагрівання та нікотинових пакетиків.

За прогнозами Європейської комісії, нова система оподаткування дозволить країнам-членам ЄС додатково залучати близько 15 мільярдів євро щороку до бюджетів. Очікується також економія на охороні здоров'я у розмірі приблизно 6 мільярдів євро на рік завдяки зменшенню споживання тютюну.

Для України подібне рішення ЄС також може вилитися у зростання цін на цигарки — так, раніше було ухвалено закон про поступове приведення українських акцизів до європейських протягом 2026−2028 років. Якщо ж Євросоюз підвищить свої мінімальні акцизи, Україні знову доведеться збільшувати власні ставки акцизного податку, що неминуче підніме вгору роздрібні ціни на цигарки, а також збільшить тіньовий ринок тютюну.

Тим часом нардепи пропонують заборонити в Україні електронні сигарети через їхній величезний вплив на здоров'я підлітків.

Фото: pixabay

