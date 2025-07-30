Викликає нові хвороби серед підлітків: в Україні хочуть заборонити електронні цигарки

У той час, як після зростання акцизів на тютюнові вироби в Україні подорожчали сигарети, нардепи хочуть заборонити виробництво та продаж Vape — пристроїв для нагрівання тютюнової суміші чи «електронних цигарок». У Раді пояснюють це бажанням уберегти від небезпеки підлітків.

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Так, йдеться про законопроект № 13 548 «Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження заборони на виробництво, імпорт та введення в обіг електронних цигарок, заправних контейнерів та рідин, які використовуються в електронних цигарках». В рамках останнього пропонується повністю заборонити виробництво та продаж електронних цигарок, які офіційно не можна продавати до 18 років, але заборона часто ігнорується.

За даними авторів законопроекту, серед підлітків 13−15 років 40% хоча б раз вживали електронні сигарети, а близько 20% - нинішні споживачі. Половина опитаних підлітків віком 15−16 років мали досвід куріння електронних цигарок, а кожен п'ятий (19%) вживав їх протягом останніх 30 днів.

До складу суміші для е-цигарок входять шкідливі речовини на кшталт акролеїну — гербіциду, який може спричинити незворотне пошкодження легень, діацетилу — ароматичної речовини, яка може призводити до захворювання легень, кадмію — токсичного металу, що викликає проблеми з диханням та багато інших.

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Все це веде до виникнення таких захворювань, як:

EVALI (пошкодження легенів, викликане вейпінгом) — у 2019 році в США зафіксовано спалах захворювання легень, пов'язаного із вживанням електронних сигарет. Було зареєстровано близько 3000 випадків, з яких майже 70 закінчилися летально. 15% пацієнтів було молодше 18 років;

облітеруючий бронхіоліт — хвороба, що вражає дрібні дихальні шляхи, що часто виникають внаслідок дії діацетилу. Ця речовина використовується для надання аромату рідинам для електронних цигарок, а раніше її застосовували у виробництві попкорну, що й дало захворюванню на другу назву хвороби — «попкорнові легені».

З огляду на це автори законопроекту пропонують повністю заборонити виробництво електронних цигарок в Україні та встановити покарання за порушення цього закону.

Зауважимо, що тютюновий ринок України залишається одним із «тіньових» у країні.

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Фото — Pixabay

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