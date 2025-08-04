Міністр закордонних справ Радослав Сікорський Польщі висловив сподівання, що його країна завжди підтримуватиме «вільну, незалежну Україну». Він подякував українським солдатам, які захищають не лише свою країну, а й Польщу та всю Європу від «варварських орд, які вже принесли пожежу та терор нашій нації в минулому».

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«Я глибоко вірю, що Польща завжди підтримуватиме вільну, незалежну Україну. Я радий, що розмова між президентом Володимиром Зеленським та нашим новообраним президентом Каролем Навроцьким це підтвердила», — додав міністр закордонних справ.

Він оцінив, що «з цього питання існує національний консенсус між найважливішими групами. Ми робимо це в інтересах нашого сусіда, але, перш за все, в наших, польських, інтересах».

«Вільна Україна — це безпечна Польща, — цитує політика RMF24. — Наша вдячність героїчним солдатам Збройних сил України, які захищають свою країну, а також Польщу та всю Європу від варварських орд, які раніше принесли пожежу та терор нашій нації. Україна переживає це сьогодні. Польща висловлює солідарність та вдячність Україні в цьому питанні».

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Радослав Сікорський повідомив, що однією з тем розмови з міністром закордонних справ України було продовження військової співпраці між Польщею та Україною у протидії російській агресії та імперіалізму.

«Ми обговорили реалізацію 47-го пакету військової допомоги та поточну роботу над пакетами 48 та 49, які є особливо важливими для України, оскільки вони нададуть значну підтримку обороноздатності нашого сусіда цього року, — наголосив він. — Ми вітаємо рішення президента Трампа відновити підтримку України».

Міністр закордонних справ наголосив, що Польща сподівається, що Україна, незважаючи на опір деяких країн-членів ЄС, продовжить свої зусилля щодо вступу до ЄС. Він також висловив сподівання, що «ескалація російського насильства, яка явно суперечить американським деклараціям про необхідність припинення війни, посилить рішучість Сполучених Штатів запровадити всеохопні санкції проти росії та держав, що її підтримують».

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