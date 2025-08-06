Вторинні санкції можуть потенційно мати великий вплив: експерт про нову тактику Трампа

За останні роки російська економіка певною мірою адаптувалася — частково цілеспрямовано — щоб протистояти санкціям з боку Європейського Союзу та інших. Але це не означає, що санкції більше не можуть завдати шкоди, вважає доктор Ян Лессер — глава брюссельського офісу Німецького фонду Маршалла.

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«Потрібно розуміти, що санкції проти росії з боку США не мають великого значення, бо економічні зв’язки між двома країнами й так мінімальні. Але вторинні санкції можуть потенційно мати великий вплив, особливо в енергетичному секторі або у фінансах. Та це залежить від того, якими саме будуть ці санкції. Ті країни, які опинилися б у центрі зусиль щодо вторинних санкцій через масштаб їхньої торгівлі з москвою, — це країни, стосовно яких США будуть обережними, щоб не зайти надто далеко. Це Китай, Індія, Туреччина та деякі інші. Відносини з цими країнами не ідеальні. Але є й інші інтереси, інші переговори, які ведуться», — каже експерт.

На думку Лессера, це може обмежити те, наскільки далеко адміністрація зможе зайти.

«Багато із цього — можливо, більше риторика, ніж реальні дії, але водночас це може підштовхнути адміністрацію Трампа до активніших дій у сфері озброєння і військової допомоги для України. І це матиме навіть більше значення», — резюмував доктор Ян Лессер.

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Раніше «ФАКТИ» викладали думку аналітика та журналіста Віталія Портнікова про вибір, який постане перед Трампом 9 серпня.

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